کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز چهارشنبه پنجم شهریور با میانگین ۸۹ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۸، دانشگاه صنعتی ۶۸، خیابان رهنان ۷۹، سپاهانشهر ۵۷، خیابان فرشادی ۷۵، خیابان فیض ۷۶، خیابان میرزا طاهر ۶۵، ولدان ۹۷ و خیابان هزار جریب ۶۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۱۴، خیابان زینبیه ۱۱۲ و بولوار کاوه ۱۰۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۲ ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص هوا در ایستگاه خمینی شهر با عدد ۱۰۶ و قهجاورستان ۱۲۸ AQI همچنان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما