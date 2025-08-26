  1. استانها
آلودگی هوای ۱۱ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت خطرناک قرار دارد

اهواز - هوای ۱۱ شهر استان خوزستان در وضعیت آلوده قرار دارد که در این میان، شهر اهواز با شاخص ۳۳۹ میکروگرم بر مترمکعب، در وضعیت خطرناک برای تمامی گروه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه، وضعیت هوای شهر اهواز به دلیل افزایش ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون به ۳۳۹ میکروگرم بر مترمکعب رسیده و در وضعیت خطرناک و خاکستری قرار دارد.

در این مدت، شهر هویزه نیز با شاخص ۲۵۱ در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته است. سایر شهرهای استان خوزستان شامل امیدیه (۱۵۸)، اندیمشک (۱۵۴)، رامهرمز (۱۶۱)، ماهشهر (۱۵۳)، ملاثانی و هندیجان (۱۵۸) نیز در وضعیت ناسالم و قرمز گزارش شده‌اند.

همچنین، وضعیت هوای شهرهای آبادان (۱۲۶)، بهبهان (۱۴۴) و شوش (۱۰۸) برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شده است.

در عین حال، هوای شهرهای آغاجاری، باغملک، دزپارت، رامشیر، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل به دلیل عدم آلودگی، در وضعیت قابل قبول گزارش شده است.

