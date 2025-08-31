آغاز ذخایر استراتژیک داروهای ضروری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه قراردادها با همه شرکتها برای ذخیره ۶ ماهه نهایی شده است، گفت: قراردادها منعقد، داروها تولید شده و در حال جمع آوری در انبارها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه نگرانی از بابت کمبود داروهای ضروری برای شرایط بحران وجود ندارد، افزود: ذخایر استراتژیک به گونهای مدیریت شده که در شرایط بحرانی، مردم بتوانند بدون مشکل داروهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
پیرصالحی ادامه داد: متاسفانه داروخانهها مطالبات زیادی از بیمهها و طرح دارویار دارند و این مطالبات معوق، باعث ایجاد فشارهایی به داروخانهها شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به پرداختهای اخیر به داروخانهها، گفت: به تازگی مبلغ قابل توجهی از بدهیهای طرح دارویار پرداخت شد در واقع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از طلب دارویار به داروخانهها تا خرداد ماه تسویه شده که گام مثبتی در حمایت از آنها به شمار میرود با این حال، بیمهها هنوز بدهیهای معوقه قابل توجهی دارند و برخی از آنها تا ۶ یا ۷ ماه در پرداختها تأخیر دارند.
وی یادآور شد: ما به طور مستمر پیگیر پرداخت به موقع بدهیهای بیمهها هستیم و امیدواریم در این ماه پرداختها سرعت بگیرد تا داروخانهها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و خدمات لازم را به مردم ارائه کنند؛ اگر پرداختها به موقع انجام نشود، مشکلات مالی داروخانهها بیشتر خواهد شد و این میتواند به اختلال در تأمین دارو منجر شود که تبعات جبرانناپذیری برای سلامت مردم خواهد داشت.
