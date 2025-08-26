پیرصالحی: استقلال دارویی به واقعیت تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در پیام خود آورده است: پنجم شهریور، سالروز ولادت حکیم زکریای رازی و روز داروساز، فرصتی است برای قدردانی از داروسازانی که با دانش، تعهد و نوآوری، سلامت جامعه و امنیت دارویی کشور را تضمین میکنند.
روز داروساز، فرصتی است برای تقدیر از کسانی که با دانش، تعهد و نوآوری، استقلال دارویی کشور را از یک آرزو به واقعیت تبدیل کرده و نقش حیاتی خود را در تأمین سلامت جامعه ایفا میکنند.
داروسازان تنها نسخه پیچان حیات نیستند؛ آنان معماران دانش، تعهد و امیدند و در سکوت آزمایشگاهها، داروخانهها و خطوط تولید، سنگ بنای سلامت جامعه را استوار میکنند.
امروز داروسازی فراتر از یک حرفه سنتی است؛ پیوندی میان فناوریهای نوین، دادههای پیشرفته و اخلاق حرفهای که آینده درمان را متحول میکند. تولید داروهای نوترکیب، واکسنهای پیشرفته و استفاده از هوش مصنوعی، نشان از نقش محوری داروسازان در خط مقدم نوآوری دارد.
تجربه بحرانها نشان داد داروسازان نه تنها حافظان سلامت، بلکه مدافعان امنیت ملی هستند؛ همانگونه که در سختترین روزهای جنگ و بحرانهای جهانی، جریان درمان را متوقف نکردند.
در ایران، تلاش این جامعه ارزشمند، استقلال دارویی را از یک آرزو به واقعیت تبدیل کرده است. تولید داخلی، بومیسازی فناوریهای پیشرفته و مدیریت زنجیره تأمین، دستاوردهای ملموس داروسازان است. نسل جوان با دانش روز و روحیه نوآوری، افقهای روشن برای ایران رقم میزند.
روز داروساز یادآور رسالتی است که با دانش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی معنا مییابد. سازمان غذا و دارو همراه و پشتیبان داروسازان خواهد بود تا با هم، اقتدار ملی و امید به آینده را در سایه نوآوری، کیفیت و عدالت دارویی استوار کنیم.
