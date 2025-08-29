  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۰

بحران نقدینگی در صنعت دارو؛ زنجیره تولید با خطر توقف روبه‌روست

بحران نقدینگی در صنعت دارو؛ زنجیره تولید با خطر توقف روبه‌روست

مدیرعامل یک شرکت دارویی دانش‌بنیان، با اشاره به مشکلات جدی نقدینگی در صنعت داروسازی کشور، گفت: اختلال در چرخه مالی دارو، منجر به کمبود دارو و افزایش واردات فوریتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجی، با بیان اینکه نقدینگی شرکت‌های دارویی به شدت کاهش یافته است، اظهار داشت: داروخانه‌ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح قادر به بازپرداخت بدهی خود به شرکت‌های پخش نیستند و این وضعیت موجب شده پخش‌ها نیز نتوانند پول شرکت‌های تولیدی را پرداخت کنند.

وی افزود: این چرخه معیوب باعث شده شرکت‌های تولیدکننده با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شوند و در نتیجه توان تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق پرسنل و انجام تعهدات مالی خود را از دست بدهند.

مدیرعامل اترازیست آرای گفت: ادامه این روند می‌تواند به کاهش تولید داخلی دارو، کمبود جدی در بازار و اجبار دولت به واردات فوریتی منجر شود. وارداتی که هم هزینه ارزی بسیار بالایی دارد و هم معمولاً کیفیت مطلوب داروهای داخلی را ندارد.

فرجی با اشاره به جایگاه صنعت بیوتکنولوژی دارویی در کشور، تصریح کرد: ایران توانایی تولید پیشرفته‌ترین داروهای بیوتکنولوژیک دنیا را دارد. داروهایی مانند مونوکلونال آنتی‌بادی‌ها که در درمان بیماری‌های سخت از جمله سرطان و ام‌اس به کار می‌روند، امروز در داخل کشور تولید می‌شوند و مانع خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت بیوتکنولوژی دارویی کشور نه تنها نیاز داخلی را تأمین کرده بلکه به لحاظ کیفیت و فناوری، در سطح جهانی قابل رقابت است و باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

کد خبر 6573180
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها