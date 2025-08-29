به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجی، با بیان اینکه نقدینگی شرکتهای دارویی به شدت کاهش یافته است، اظهار داشت: داروخانهها به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح قادر به بازپرداخت بدهی خود به شرکتهای پخش نیستند و این وضعیت موجب شده پخشها نیز نتوانند پول شرکتهای تولیدی را پرداخت کنند.
وی افزود: این چرخه معیوب باعث شده شرکتهای تولیدکننده با کمبود شدید نقدینگی روبهرو شوند و در نتیجه توان تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق پرسنل و انجام تعهدات مالی خود را از دست بدهند.
مدیرعامل اترازیست آرای گفت: ادامه این روند میتواند به کاهش تولید داخلی دارو، کمبود جدی در بازار و اجبار دولت به واردات فوریتی منجر شود. وارداتی که هم هزینه ارزی بسیار بالایی دارد و هم معمولاً کیفیت مطلوب داروهای داخلی را ندارد.
فرجی با اشاره به جایگاه صنعت بیوتکنولوژی دارویی در کشور، تصریح کرد: ایران توانایی تولید پیشرفتهترین داروهای بیوتکنولوژیک دنیا را دارد. داروهایی مانند مونوکلونال آنتیبادیها که در درمان بیماریهای سخت از جمله سرطان و اماس به کار میروند، امروز در داخل کشور تولید میشوند و مانع خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: صنعت بیوتکنولوژی دارویی کشور نه تنها نیاز داخلی را تأمین کرده بلکه به لحاظ کیفیت و فناوری، در سطح جهانی قابل رقابت است و باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
