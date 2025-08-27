به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید انتصاب با حضور حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور صبح امروز برگزار شد.
خبر در حال تکمیل...
مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید انتصاب با حضور حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور صبح امروز برگزار شد.
خبر در حال تکمیل...
نظر شما