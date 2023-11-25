نگهداری اسناد مهم کاغذی و الکترونیکی کشور ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسناد ملّی ایران با حضور علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و اعضای این شورا شنبه ۲۷ آبان برگزار شد.

در این جلسه علی کامیار دادستان کل دیوان محاسبات کشور و رئیس شورای اسناد ملّی ایران، سیامک سعید فوائدی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، محمدحسن شیخ الاسلامی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، علاءالدین رفیع زاده مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عباس سلیمی نمین عضو کارشناس و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران و سیدهادی موسوی سرپرست معاونت اسنادملّی در این جلسه حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه عباس سلیمی نمین عضو حقیقی شورا، نکاتی را در خصوص اهمیت شورای اسناد ملّی، و ضرورت برنامه ریزی جهت کمک به پژوهشگران در حوزه دسترسی به اسناد را مطرح کرد.

در ادامه علی کامیار دادستان کل دیوان محاسبات کشور و رئیس شورای اسناد ملّی، وظیفه سازمان را برابر قانون اسناد ملّی ایران مدیریت اسناد و مدارک و حفاظت و نگهداری اسناد مهم، اعم از اسناد کاغذی و الکترونیکی کشور دانست.

در ادامه علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، ضمن تشریح وضعیت موجود و برنامه‌های سازمان در حوزه اسناد، توضیحاتی در خصوص وظایف و صلاحیت شورای اسناد ملّی ایران در حوزه سیاست گذاری امور اسناد و مدارک کشور، اجرای قانون اسناد ملّی ایران و برگزاری جلسات شورای مذکور را ارائه کرد.

همچنین اعضای شورا ضمن تبادل نظر و تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده، نظرات و مطالب لازم را در جهت ارتقا عملکرد سازمان در اجرای قانون و مقررات اسناد ملّی ایران، مصوبات شورا و مدیریت اسناد و مدارک کشور بیان کردند و مقرر شد ضمن جمع آوری سوابق مربوط به شناسه ملّی سند (شمس)، وضعیت همکاری دستگاه‌های مشمول قانون اسناد ملّی، تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری لازم در جلسه‌های آتی شورا ارائه شود.

در ادامه جلسه ۱۳ ردیف درخواست مجوز امحای اوراق راکد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بیمه سلامت ایران مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که مصوبه آن برای اجرا به دستگاه‌های فوق الذکر ابلاغ خواهد شد.