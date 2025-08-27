آغاز اجرای مخزن آب پاک طرح آبرسانی به نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، پروژه خط فرعی لارک به بهرهبرداری رسید و عملیات کلنگزنی مخزن ذخیره آب پاک تصفیهخانه طرح آبرسانی به نیمی از جمعیت استان آغاز شد.
در این آئین، مسلم صادقی اظهار کرد: این استان بیش از یک دهه با پدیده خشکسالی درگیر است که این موضوع طی دو سال گذشته نیز شدت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: نکته قابل توجه این است پدیده خشکسالی تنها مختص استان چهارمحال و بختیاری نیست و در حال حاضر بیشتر نقاط در سطح کشور با این موضوع درگیر است به همین جهت نیز تغییر رویکرد در تأمین نیاز آبی جامعه و جایگزینی منابع آب زیرزمینی با منابع آب سطحی و مدیریت مصرف امری ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی سالیان گذشته در این استان بخش عمده نیاز آبی جامعه از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین میشد که درنتیجه این امر همچنین به دلیل وقوع خشکسالیهای پیاپی منابع آبی استان بالاخص آب زیرزمینی استان با افت قابل توجهی مواجه شدهاند.
صادقی عنوان کرد: شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری در راستای تأمین آب پایدار طرحهای مهمی را در سطح استان دارد که طرح آبرسانی به نیمی از جمعیت استان و طرح سد غدیر باباحیدر از جمله مهمترین این طرحها به شمار میآیند.
وی اضافه کرد: مجموع اعتبار در نظر گرفته شده و یا هزینه شده پروژههایی که در هفته دولت سال جاری توسط شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری کلنگزنی و یا افتتاح میشوند حدود یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۲۰۰ میلیارد تومان به افتتاح خط فرعی بن به لارک و همچنین احداث مخزن آب پاک تصفیه خانه طرح آبرسانی به نیمی از جمعیت استان اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: خط فرعی لارک دارای ۶ کیلومتر طول است و در راستای تأمین آب شرب روستای لارک و در فاز دوم شیخشبان طراحی شده است و افتتاح این طرح نیز در راستای جایگزینی منابع آب زیرزمینی با آب سطحی اجرایی شده است.
صادقی یادآور شد: امروز عملیات اجرایی مخزن آب پاک ۱۵ هزار مترمکعبی طرح آبرسانی به نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری نیز با اعتبار اولیه ۱۵۰ میلیارد تومان آغاز شد که رسیدن این طرح به مرحله بهرهبرداری تأثیر بسزایی در تأمین آب پایدار در شهرها و روستاهای مسیر خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه جامع شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری در راستای تکمیل تصفیهخانه طرح آبرسانی به نیمی از جمعیت استان، بیان کرد: در این زمینه به زودی مناقصهای برگزار خواهد شد.
