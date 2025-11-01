به گزارش خبرنگار مهر، رضا اخلاص‌مند عصر شنبه در نشست با استاندار همدان اظهار کرد: در سال‌های اخیر با همت کارکنان و همراهی مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی، بودجه جاری شرکت آب منطقه‌ای از ۶۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۹۸ میلیارد تومان در سال جاری (۱۴۰۴) افزایش یافته که بیانگر رشد بیش از صد درصدی است.

وی با اشاره به تقویت طرح‌های نظارتی افزود: تعداد گروه‌های گشت بازرسی منابع آب استان از ۱۹ گروه به ۲۵ گروه افزایش یافته و در این مدت ۱۶۸۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و بیش از ۲۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در منابع زیرزمینی حاصل شده است.

به گفته اخلاص‌مند تاکنون بر روی ۱۵۸۱ حلقه چاه مجاز نیز سامانه‌های هوشمند کنترل نصب شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری تصریح کرد: تاکنون ۱۴۱۵ پروانه بهره‌برداری اصلاح و تحویل شده و در برخی دشت‌های استان بین ۸ تا ۱۰ درصد کاهش برداشت اعمال شده است.

وی همچنین از نگرانی نسبت به افت سفره‌های زیرزمینی در مناطق قهاوند و اسدآباد خبر داد و گفت میزان افت آب در برخی نقاط تا ۲۰۰ متر نیز رسیده است.

اخلاص‌مند ادامه داد: در دو سال گذشته عملیات لایروبی قنوات به طول ۱۱۰ کیلومتر انجام شده و بیش از ۵۵۷ هکتار از پیکره‌های آبی استان برای نخستین‌بار دارای سند تک‌برگ مالکیت شده‌اند. به علاوه نقشه‌های بیش از ۲ هزار هکتار از رودخانه‌ها نیز جهت ثبت اسناد رسمی آماده شده است.

وی در خصوص پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: خط آبرسانی از تالوار به همدان با طول ۱۴۰ کیلومتر شامل سه ایستگاه پمپاژ، ۱۲ پمپ با ظرفیت ۲۰۰ لیتر در ثانیه و خط انتقال ۶۳ کیلوولت به طور کامل اجرا شده و تنها بخش تجهیز شیمیایی و کلرزنی آن باقی مانده که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

اخلاص‌مند به اجرای پروژه سد خرم‌رود نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان امسال وارد مرحله اجرایی شده و علاوه بر بودجه مصوب، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی نیز برای تسریع عملیات خاک‌ریزی و تجهیزات هیدرومکانیکی دریافت کرده است.

به گفته وی، شبکه آبرسانی به ۵۳ روستا از محل طرح جهاد آبرسانی با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات طرح انتقال پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد انجام شده و اسناد مناقصه آماده انتخاب پیمانکار است.

اخلاص‌مند عنوان کرد: اعتباری معادل ۳۳۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح و تأمین شش میلیون مترمکعب آب صنعتی پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در بخش دیگری از سخنانش از نصب سامانه‌های مانیتورینگ منابع زیرزمینی و سطحی در سالن جدید مدیریت بحران شرکت خبر داد و گفت: اکنون تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های سدهای استان همدان به صورت هوشمند قابل رصد است.

وی افزود: علاوه بر اجرای پروژه‌های زیرساختی، رفاهیات کارکنان نیز افزایش یافته و برای نخستین‌بار مجوز استخدام ۲۵ نیروی جدید و جذب ۱۲ نخبه دانشگاهی اخذ شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان عنوان کرد: همچنین شرکت در جشنواره شهید رجایی سال گذشته موفق به کسب رتبه اول بهره‌وری استان و رتبه دوم در میان شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور شده است.

اخلاص‌مند در پایان گفت: تلاش مجموعه آب منطقه‌ای در راستای صیانت از منابع آبی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری ادامه دارد و هدف اصلی شرکت، تحقق کامل برنامه‌های احیای سفره‌های زیرزمینی و تأمین آب پایدار برای استان همدان است.