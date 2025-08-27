به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم صادرشده از سوی سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «مصطفی رشیدی طغرالجردی» به‌عنوان دبیر کارگروه، و «محمد عزیزی»، «محمد پیکان‌پور»، «مرتضی خالصی»، «سید جواد قانع‌فر»، «پیمان میراب آستانه»، «حمید محبوب خلجانی» و «احسان عبدالله‌ترابی» به‌عنوان اعضای «کارگروه صدای مردم در سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب شدند.

در متن این حکم آمده است: «در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم و اجرای شعار عدالت‌طلبانه «صدای بی‌صدایان» با هدف افزایش رضایتمندی مردم به استناد بندهای (۷) و (۹) ماده (۱) دستورالعمل صدای مردم موضوع نامه شماره ۱۸۵۲۷/ م به تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، جناب‌عالی را به عنوان «عضو / دبیر کارگروه صدای مردم در سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می‌نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال، همراهی و همکاری اعضای محترم کارگروه و همکاران سازمان، در انجام امور محوله، موفق و مؤید باشید.»