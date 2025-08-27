هیأتی جهت تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور تشکیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت موظف است به منظور تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور هیأتی را با عضویت نمایندگان زیر تشکیل دهد:

۱- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی

۲- وزارت اطلاعات

۳- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۴- قوه قضائیه.

این هیأت موظف است از طریق ایجاد سامانه استعلام امکان اطلاع از آخرین وضعیت تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور را فراهم نماید. گواهی صادره از این هیأت برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنای عمل خواهد بود.

تبصره ۱- دبیرخانه هیأت در وزارت امور خارجه مستقر خواهد بود.

تبصره ۲- مستنکفان از اجرای تصمیمات و گواهی‌های صادره از هیأت موضوع این ماده به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۹ محکوم می‌شوند.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، وظایف دبیرخانه، فرآیند استعلام و شیوه دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

