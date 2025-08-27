تامین آب شرب مردم اولویت اصلی تخصیص آب از سد یامچی اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فضایلی گفت: در حال حاضر ورودی سد یامچی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر بر ثانیه است که تنها ۳۰ لیتر آن به‌عنوان حق‌آبه زیست‌محیطی رهاسازی می‌شود، اما اولویت اصلی تخصیص آب همچنان تأمین شرب مردم است.

وی با اشاره به وضعیت رودخانه بالخلو اردبیل گفت: این رودخانه در پنج سال اخیر با خشکسالی بسیار شدید مواجه شده است. سد یامچی بر روی این رودخانه قرار دارد که اولویت تخصیص آب آن ابتدا شرب، سپس محیط زیست، و در مراحل بعد کشاورزی و صنعت است. بر اساس فرمول جهانی برای نیاز زیست محیطی، باید ۱۰ درصد دبی جاری رهاسازی شود اما با توجه به ورودی کنونی سد (۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر در ثانیه)، رهاسازی ۳۰ لیتر در ثانیه اثرگذاری چندانی ندارد.

فضایلی در خصوص کشت هندوانه نیز گفت: برخلاف تصور عمومی، هندوانه محصول پرآب‌بر نیست بلکه کم‌آب‌بر بوده و در بسیاری از مناطق کشور به‌صورت دیم کشت می‌شود. طبق سند ملی آب، نیاز آبی هندوانه بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمکعب در هکتار است و با توجه به اینکه در تیرماه و اوج آبیاری از چرخه خارج می‌شود، محصول استراتژیک محسوب نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۳۶۰۰ هکتار هندوانه در شمال استان از مجموع ۹۰ هزار هکتار اراضی شبکه خدافرین کشت شد که به دلیل مشکلات صادرات، کشاورزان متضرر شدند.