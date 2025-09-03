مردم صرفه جویی کنند؛ مشکلی در تامین آب شرب از سد یامچی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کروبیان بعداز ظهر چهارشنبه در جریان بازدید جمعی از خبرنگاران از طرح‌های آبرسانی شهر اردبیل، گفت: ۷۰ درصد آب شرب مردم اردبیل و سرعین و مجتمع آب رسانی شهید کسایی ۱ و ۲ ازسد یامچی تامین می‌شود.

وی افزود: متاسفانه نبود بارش در سال آبی جاری و همچنین برداشت و مصرف بی رویه آب آشامیدنی اردبیل حجم آب پشت این سد را به طور نگران کننده‌ای کاهش داده و باید مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند.

وی گفت: امسال از سد یامچی به هیچ وجه برای مصارف کشاورزی تخصیص داده نشد و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان سعی شد بخشی از کسری آب کشاورزی در شهرستان اردبیل از طریق ۲۲۱ چاه محدوده این شهرستان جبران شود.

نماینده مجری طرح جهاد آبرسانی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: پروژه‌های ارتقای کمی و کیفی آب شرب اردبیل در جهت بهبود کمیت و کیفیت آب شرب انجام گرفته و در حال حاضر برج آبگیر سد یامچی باهدف برداشت آب از ۳ تراز مختلف سد احداث شده است.

حسن کروبیان عنوان کرد: محل برداشت قبلی آب از محل دریچه برداشت تحتانی سد بود که باعث کاهش کیفیت آب ورودی تصفیه‌خانه می‌شد که سازه جدید احداث شده علاوه بر ارتقای کیفیت آب شرب اردبیل می‌تواند در صورت بروز مشکلات سازه‌ای در خط قدیم، به‌عنوان خط جایگزین مورداستفاده قرار گیرد.

وی گفت: از طریق چاه‌های داخل شهر اردبیل نیز ۲ میلیون متر مکعب آب به ظرفیت آبرسانی اردبیل افزوده می‌شود تا شرایط پایداری را در تأمین آب مرکز استان شاهد باشیم تا مشکلات و دغدغه‌ای برای شهروندان وجود نداشته باشد.

وی به خط انتقال جدید آب از سد شهریار میانه اشاره کرد و گفت: بعلت اینکه این سد هنوز آماده بهره برداری نشده لذا برای تامین و ذخیره آب از سد قزل اوزن اقدام شده است.

وی ورودی آب سد قزل اوزن را ۱۵۸۰ لیتر در ثانیه ذکر کرد و گفت: از اول آذرماه تا آخر فروردین بخاطر نبود کشاورزی و عدم استفاده از آب‌های آزاد و جلوگیری از هدر رفت آب، در زمینه انتقال آب از این سد با احداث ۴۸ کیلومترخط انتقال در فازاول اقدام شده که انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح‌ها، دغدغه‌ها و نارسایی‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران آب منطقه‌ای، دراین مدت بعلت حجم زیاد مسافربه اردبیل و سرعین ۱۸۰۰ لیتر در ثانیه آب به تصفیه ارسال می‌شد که مردم از نظر آب شرب کمبود احساس نکنند.

وی به اهالی استان اطمینان داد در گذر از فصل تابستان و پاییز قطعی آب و یا نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت اما همچنان انتظار می‌رود هم استانی‌ها با مصرف بهینه آب به پایداری این منبع ارزشمند کمک کنند.