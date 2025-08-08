آبیاری غرقابی باید در استان اردبیل ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه اظهار کرد: آب خلیج فارس با ۲ شاخه به استان کرمان و با ۲ شاخه به استان فارس و همچنین به اصفهان رسیده است، در حالی که فاصله این سه استان با خلیج فارس خیلی زیاد است.
وی افزود: این در حالی است که اردبیل ۶۰ کیلومتر بیشتر با دریای خزر فاصله ندارد و مختصات زمینی و توپوگرافی آن نیز توسط پیمانکار تبرعاً انجام پذیرفته است.
وی ادامه داد: با انتقال آب از دریای خزر به اردبیل هم آب شرب شهر و هم آب صنایع برای همیشه تأمین خواهد شد و انتظار این است که در سفر آتی ریاست محترم جمهور به استان این موضوع در نظر مسئولان و نمایندگان محترم قرار بگیرد، تمام کشورهای حاشیه خزر از این نعمت بهرهمند هستند.
آیت الله عاملی با تاکید بر اینکه ما بعد از جنگ دو وظیفه مهم داریم، افزود: وظیفه اول حفظ ایمان، تقوی و رعایت ارزشهای اخلاقی و معنوی است. خداوند نه تنها برای دفع شر امثال ترامپ و اسرائیل بلکه برای دفع شر کل اشرار یک قاعده نورانی به ما هدیه کرده، قاعدهای که تمام ذرات عالم با آن قاعده همراه است.
خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: خداوند بهتر از ما دشمنان ما را میشناسد، ما وظیفه داریم وحدت ملی را در سایه اطاعت از رهبری و اجتماع حول منویات مقام معظم رهبری حفظ کنیم.
امام جمعه اردبیل گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن کاملاً فهمید که انسجام ملی ما دژ نفوذ ناپذیر است و باید همان جا را بمباران کند اما نه با بمبهای نظامی، همه دقت کنند که هر کسی با هر مشرب سیاسی که دیدید انسجام ملی را به هم میریزد او قطعاً عامل دشمن است چه بداند چه نداند.
آیت الله عاملی تصریح کرد: ما شیعیان علی بن ابیطالب (ع) هستیم که به خاطر مصالح کلان امت اسلامی از حق مسلم خود گذشت و وحدت امت را حفظ کرد؛ توجه شود که دشمن امروز به شدت زخمی است، در جنگ ۱۲ روزه حیثیت هر دو کشور متخاصم ضربه خورده و هیبت آنها شکسته است.
وی ادامه داد: آنها از اینکه ایران در این جنگ فائقیت خود را ثابت و تثبیت کرده به شدت ناراحتند و لذا ما باید با آگاهی کامل تمام منافذ را بر روی آنها ببندیم، اصلیترین منفذ ایجاد اختلاف و دو قطبی شدن جامعه در موضوعات اختلافی است.
امامجمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبهها با تبیین ابعاد نصرت الهی در پشتوانه جبهه حق تصریح کرد: گاهی گفته میشود نصرت خداوند کجاست؟ نصرت خداوند به طور کامل در جنگ ۱۲ روزه تجلی یافت.
آیت الله عاملی گفت: رژیم صهیونیستی از ۱۰ سال پیش برنامهریزی کلان برای حمله به ایران را در دستور کار خود قرار داده بود و از ۹ ماه پیش عملیاتی کردن این طرح و کار روی جزئیات آن شروع شد، بایدن به نتانیاهو اجازه حمله نداد و گفت با حمله هیچ هدفی تأمین نمیشود و احتمالاً ایران به طرف بمب اتمی حرکت میکند، به محض اینکه ترامپ سر کار آمد ترامپ، اجازه را صادر کرد و لذا نتانیاهو میگوید مقدمات این حمله از ۹ ماه پیش شروع شده بود یعنی درست زمانی که ترامپ سرکار آمده است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: تمام سرویسهای جاسوسی آمریکا و اروپا در این طراحی و عملیات مشارکت داشتند و ماهها روی آن کار اطلاعاتی انجام داده بودند، تمام ماهوارههای آمریکا و اروپا در اختیار اسرائیل بود و از آن طریق کوچکترین جنبنده را میدیدند و به اتاق فرماندهی اسرائیل میفرستادند.
آیت الله عاملی گفت: ۵۴ کشور نیز، میز اطلاعاتی علیه ایران دارند، بعضی از آنها از جهت هزینه و تکنولوژی از ما جلوتر هستند اینها نیز تمام اطلاعات خود را به اتاق فرماندهی در تلاویو میفرستادند.
وی تصریح کرد: پهپادها ۳۶ ساعت میتوانستند در آسمان بمانند، ۱۲ ساعت طول میکشید از اسرائیل بیایند آنگاه روی کشور ما میایستاد و تمام اطلاعات را به اتاق تصمیم اسرائیل میفرستاد، یک پهپاد خاص دارند به آن پهپاد شنودی میگویند، این پهپاد در مسافت و سطح چند کیلومتر رابطه موبایلها را با مخابرات قطع میکند و خودش آنها را به دست میگیرد و شنود میکند و دادهها را به اتاق دادهها در اسرائیل میفرستد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دادههای استار لینک و دادههای هوش مصنوعی نیز همه به مرکز دادههای اسرائیل میرفت و آنها بر اساس آن مأموریت اف ۳۵ را تعیین میکردند.
آیت الله عاملی گفت: هوش مصنوعی در یک میلیاردم ثانیه اطلاعات را جمع آوری و تحلیل میکند، احتمالاً هوش مصنوعی بزرگترین چالش آینده تمام حکومتها خواهد بود.
وی افزود: هوش مصنوعی با استار لینک به راحتی نقطه یابی میکند، آمریکا سالانه صد میلیارد دلار در هوش مصنوعی سرمایهگذاری میکند، از طرفی تمام قدرت هوش مصنوعی از داده هاست، طلای سیاه امروز دادهها هستند، دادهها اطلاعات بسیار مهم به شرکتهای بزرگ میرسانند، اینها صرفاً یک پیام ساده نیستند، دادهها هوش مصنوعی را روز به روز دقیقتر میکنند، هوش مصنوعی خودش یک الگوریتم ساده و دستور العمل ساده است داده هاست که آن را چاق میکنند.
وی ادامه داد: از جهت پدافندی نیز بسیار قوی بودند، با صراحت باید گفت قویترین پدافند دنیا در دور اسرائیل و داخل اسرائیل فعال شده بود.
آیت الله عاملی گفت: اسرائیل ۹ لایه پدافندی دارد، فلاخن داوود دارد، گنبد آهنین دارد مع ذلک کشورهای مهم غربی و اروپایی سیستم پدافندی خود را در برابر موشکهای ایران مستقر کرده بودند، دولت آلمان یک پادگان را در اردن در اختیار خود گرفته بود و آخرین سیستمهای پدافندی خود را مستقر کرده بود و دادهها را به اتاق تصمیم اسرائیل میفرستاد یعنی قویترین و بینظیرترین سیستم پدافندی در اردوگاه مقابل بود.
وی افزود: بخشی از همسایهها نیز با آنها همکاری میکردند، هواپیماهای اسرائیل از پایگاههای هوایی این کشورها سوخت گیری میکردند.
وی افزود: وقتی هم که آن ملاعین و اشقیاء عالم جلسه سران را که در مستحکمترین مکان برگزار شده بود زدند، ترامپ با اطلاع از آن و توهم اینکه کار سران نظام تمام است کنفرانس خود را در کانادا رها و فوراً به آمریکا برگشت و اعلام کرد که ایران باید تسلیم شود.
امام جمعه اردبیل در بخش دیگر از خطبهها به مشکل صلح جهانی اشاره کرد و گفت: آمریکا و اروپا تماماً راههای ساده را رها و عمداً دنبال شرارت میروند، حزب الله میگوید اگر اسرائیل از خاک لبنان خارج شود من همه چیز را تعطیل میکنم ولی آمریکا اصرار دارد که اسرائیل باید جنوب لبنان را اشغال کند و در عین حال حزب الله خلع سلاح شود این اعتقاد قطعاً حرکت به طرف طریق ناسالم و خونین است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: حماس میگوید اگر اسرائیل از غزه خارج شود هم گروگانها را آزاد میکنیم هم سلاح را زمین میگذاریم ولی آمریکا میگوید غزه را به جهنم تبدیل میکنم و مانع از مذاکره میشود.
آیت الله عاملی افزود: انصارالله میگوید اگر اسرائیل از غزه خارج شود از شلیک موشک به اسرائیل خودداری میکنم و معبر دریایی را به روی تمام کشتیها باز میکنم ولی باز آمریکا و اسرائیل به این راه که سادهترین راه برای حل معضل منطقه است، تمکین نمیکنند.
وی تصریح کرد: ایران میگوید غنی سازی در حد دارو و تولید انرژی هیچ خطری ندارد، نظارت کامل آژانس تضمین است، مرکز تحقیقات اطلاعاتی آمریکا که متضمن ۲۰ مجموعه بسیار قوی تحقیقاتی آمریکاست اعلام کرده که ایران هیچ ارادهای برای ساخت بمب هستهای ندارد.
وی ادامه داد: گروسی بعد از حمله آمریکا به تأسیسات هستهای اعلام کرد ایران هیچ اراده برای ساخت بمب هستهای ندارد، فتوای مقام معظم رهبری تضمین است ولی آمریکا باز راه سنگلاخ را انتخاب میکند و در ظلمی آشکار میگوید غنی سازی باید در حد صفر باشد و برای اعمال آن با نیت شومی به ایران حمله میکند.
امام جمعه اردبیل گفت: چاره اوکراین بسیار آسان است، فقط اعلام خواهد کرد که قصد ملحق شدن به ناتو را ندارم و خود اوکراین در حال حاضر به این اقرار حاضر است اما آمریکا و اروپا که قصد تضعیف روسیه و نه قصد خدمت به مردم اوکراین را دارند میگویند نباید اقرار کنی و در نتیجه به طور مدام هم کشته میدهد و هم خاک خود را از دست میدهد.
وی افزود: برای آمریکا و اروپا کشته شدن انسانها در اوکراین بسیار خوشمزهتر است تا اینکه تضعیف روسیه را از دست بدهند، تا حال هزاران انسان بیگناه به خاطر همین نیت شیطانی آمریکا و اروپا در اوکراین جان خود را از دست دادهاند و هنوز هم این نیت شوم ادامه دارد.
امام جمعه اردبیل با ارائه تبیینی در خصوص چرایی طرح این مسائل خاطر نشان کرد: چرا ما به این بحث وارد شدیم، برای اینکه ملت ما دشمن خود را خوب بشناسد، دولتمردان ما هم دشمن را خوب بشناسند و بدانند که آنها هیچ وقت نیت خیر برای ایران ندارند و از هیچ اضرار و ضربه به ایران مضایقه نمیکنند.
آیت الله عاملی افزود: به تعبیر قرآن که انگار الان نازل شده دشمنان از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمیکنند و ما باید هوشیار باشیم.
وی بیان کرد: همچنین قصد ما از طرح این موضوع این بود که ملت عزیز ما و دولتمردان به کُنه سخن مقام معظم رهبری برسند که فرمود هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است این سخن باید با آب طلا نوشته شود.
نظر شما