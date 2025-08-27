مدیریت پسماند زنجان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موسوی مشکینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: دو ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا با اعتبار بالغ بر ۸ میلیارد تومان در یک سال اخیر نصب شده که به دستکاه‌های نربوطه در مدیریت شهری و رصد کیفیت هوا کمک می‌کند.

وی از احداث مرکز بازپروری حیات وحش در دشت سهرین خبر داد و گفت: با اضافه شدن تجهیزات این مرکز به زودی افتتاح می‌شود تا در صورت آسیب به حیات‌وحش بتوان آن‌ها را تا حد ممکن نجات داد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان با اشاره به اینکه کارگروه صنایع آلاینده هر فصل تشکیل می‌شود، عنوان کرد: سال گذشته ۶۱ پرونده‌ قضایی و امسال ۳۰ پرونده تشکیل شده است و مراحل قانونی را طی می‌کند.

وی در مورد وضعیت پسماندهای شهری یادآور شد: شهرداری زنجان در حال تدوین طرح تفصیلی مدیریت پسماند است که مطالعات مدیریت و نحوه برخورد را دربرمی‌گیرد اما هنور به نتیجه نرسیده است.

موسوی رهاسازی شیرابه‌ها را یکی از چالش‌ها در سایت دفن زباله مهتر دانست و افزود: در شهر زنجان مدیریت پسماند از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه باید لندفیل‌ها در زمان صدور مجوز و احداث شهرک‌های صنعتی پیش‌بینی شود، ابراز کرد: در شهر ابهر قرار است لندفیل صنعتی داشته باشیم که مقدمات کار در حال فراهم شدن است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان ادامه داد: در سایر شهرستان‌ها هم این موضوع مدیریت می‌شود که تعداد منطقی لندفیل‌های مورد نیاز پسماندهای صنعتی ایجاد شود.

وی با تاکید بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در طرح‌های توسعه‌ای تصریح کرد: متاسفانه از محور توسعه داریم به سمت تاب‌آوری در حرکت هستیم و سرمایه‌گذاری نیاز به بازنگری جدی دارد.

موسوی در مورد پرورش ماهی در اراضی بالادست سدهای مشمپا خاطرنشان کرد: یک بخش از اهداف سد مشمپا تامین آب شرب است در حالی‌که آبزی‌پروری در بالادست سدهای آب‌های شرب ممنوع است، بنابراین یا باید آبزی‌پروری را تعطیل کنیم یا هدف سد را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه شهرک روی کاربری دیگری داشت و ما آن را به عنوان شهرک روی قبول نکردیم، اظهار کرد: با توسعه شهرک روی موافق نیستیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان خاطرنشان کرد: پسماندهای سرب و روی در شهر زنجان به سردهات منتقل می‌شود و در این منطقه تدابیر خوبی برای انتقال و دپوی پسماند پیش‌بینی شده است.