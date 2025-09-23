  1. استانها
  2. اردبیل
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

حیدری: تکمیل طرح آبرسانی اردبیل با مالیات مودیان تحقق می یابد

اردبیل - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: با هدف تأمین کمی و کیفی آب شرب شهر اردبیل، تکمیل طرح آبرسانی اردبیل در لیست طرح‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری اناری صبح دوشنبه در جمع خبرنگارن اظهار کرد: بحث نشان‌دار شدن مالیاتی یکی از طرح‌های عمرانی این شرکت، به معنای امکان اختصاص مستقیم مالیات مودیان به آن طرح است تا با مشارکت مستقیم مردم بخش بزرگی از چالش‌های کمبود منابع آب شرب در شهر اردبیل حل شود.

وی با بیان اینکه یک هزار میلیارد ریال از این طریق برای تکمیل برج آبگیر طرح آبرسانی اردبیل پیش بینی شده است؛ افزود: مودیان گرامی با اختصاص مالیات خود به این طرح می‌توانند با مشارکت مستقیم در پرداخت مالیات خود در پیشرفت طرح مشارکت کنند.

