حیدری: تکمیل طرح آبرسانی اردبیل با مالیات مودیان تحقق می یابد

اردبیل- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با هدف تامین کمی و کیفی آب شرب شهر اردبیل، تکمیل طرح آبرسانی اردبیل در لیست طرح‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری اناری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف تامین کمی و کیفی آب شرب شهر اردبیل، تکمیل طرح آبرسانی اردبیل در لیست طرح‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته و مودیان می‌توانند سهم مالیات خود را به‌طور مستقیم به این طرح اختصاص دهند.

وی افزود: بحث نشان‌دار شدن مالیاتی یکی از طرح‌های عمرانی این شرکت، به معنای امکان اختصاص مستقیم مالیات مودیان به آن طرح است تا با مشارکت مستقیم مردم بخش بزرگی از چالش های کمبود منابع آب شرب در شهر اردبیل حل شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با بیان اینکه یک هزار میلیارد ریال از این طریق برای تکمیل برج آبگیر طرح آبرسانی اردبیل پیش بینی شده است ادامه داد: مودیان گرامی با اختصاص مالیات خود به این طرح می‌توانند با مشارکت مستقیم در پرداخت مالیات خود در پیشرفت طرح مشارکت کنند.

