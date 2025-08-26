آب باران نباید وارد فاضلاب شهری اردبیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خیرجو بعداز ظهر روز سه شنبه گفت: در برخی از نقاط آب باران وارد شبکه فاضلاب شده و به دلیل گنجایش محدود شبکه در بعضی از جاها که شیب کمتری دارد وارد منازل مسکونی می‌شود.

وی با بیان اینکه پس زدگی آب باران آغشته به فاضلاب موجب خساراتی می‌شود افزود: در این راستا سازمان نظام مهندسی و شهرداری در هنگام صدور مجوز ساختمانی باید تمهیدات لازم را داشته باشند.

وی به تنش آبی در ۳۰۰ روستای استان اردبیل اشاره کرد و گفت: برای غلبه براین مشکل سه تصفیه خانه مدرن، یکی در شهرستان انگوت برای تأمین آب ۱۵۴ روستا و دومین تصفیه خانه با ظرفیت آبدهی ۸۰ لیتر در ثانیه در منطقه آج اشمه و سومی در منطقه اصلاندوز سه راهی یاباندور در حال اجر می‌باشد.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه‌ها، روستاهای یاد شده ازآب پایدار بهره مند خواهند شد.

وی میزان آب ذخیره موجود در سد یامچی را ۲۲ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: علیرغم کاهش ۲۷ درصد بارندگی در سطح استان سد یامچی در حال حاضر ۲۲ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد که این مقدار خود نشان دهنده همکاری مستمر مردم در مصرف بهینه آب می‌باشد.

مسعود خیرجو از افتتاح ۳۰ طرح آب و فاضلاب به مناسبت هفته دولت در این استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال اجرا شده که نقش مهمی در تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای روستاهای هدف خواهند داشت.

وی افزود: در حوزه فاضلاب نیز سه طرح مهم شامل شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر اردبیل، شبکه فاضلاب مشگین‌شهر و تصفیه‌خانه فاضلاب پارس‌آباد با مجموع اعتبار بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سطح خدمات‌رسانی در مناطق شهری و روستایی خواهد بود افزود: این طرح‌ها با هدف ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از منابع آبی و بهبود محیط زیست شهری طراحی و اجرا شده است.