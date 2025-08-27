  1. اقتصاد
دیدار مدیرعامل بانک سپه با استاندار آذربایجان شرقی

دکتر آیت‌اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه، در ادامه سفر به شهر تبریز با بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در دیداری که در دفتر استانداری آذربایجان شرقی میان سرمست و ابراهیمی برگزار شد، آخرین وضعیت پایداری سامانه‌های بانک سپه و بازگشت به ثبات عملیاتی تشریح شد.

دکتر ابراهیمی در این دیدار با قدردانی از همراهی مردم و مشتریان افزود: پاسخگویی به نیازهای مردم و مشتریان در شرایط اضطراری، با تکیه‌بر توانمندی داخلی و تلاش جهادی مدیران و کارکنان بانک، تجربه‌ای موثر برای تاب آوری سیستم بانکی در شرایط اضطرار به شمار می‌رود.

مدیرعامل بانک سپه تأکید کرد: برنامه‌ریزی جامعی برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی آغاز شده و تمامی واحدهای بانک موظف به ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر هستند.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، نیز در این دیدار با اشاره به نقش محوری بانک سپه در حمایت از تولید و توسعه اقتصادی کشور، گفت: این بانک همواره در کنار فعالان اقتصادی و صنعتگران استان بوده و امیدواریم حمایت‌های بانکی با شدت و سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.

سرمست تأکید کرد: استان آذربایجان شرقی با داشتن ظرفیت‌های گسترده در صنعت، کشاورزی و فناوری، نیازمند خدمات بانکی پایدار و کارآمد است و بانک سپه می‌تواند نقش برجسته‌ای در رونق تولید داشته باشد.

