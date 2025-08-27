دیدار مدیرعامل بانک سپه با استاندار آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در دیداری که در دفتر استانداری آذربایجان شرقی میان سرمست و ابراهیمی برگزار شد، آخرین وضعیت پایداری سامانه‌های بانک سپه و بازگشت به ثبات عملیاتی تشریح شد.

دکتر ابراهیمی در این دیدار با قدردانی از همراهی مردم و مشتریان افزود: پاسخگویی به نیازهای مردم و مشتریان در شرایط اضطراری، با تکیه‌بر توانمندی داخلی و تلاش جهادی مدیران و کارکنان بانک، تجربه‌ای موثر برای تاب آوری سیستم بانکی در شرایط اضطرار به شمار می‌رود.

مدیرعامل بانک سپه تأکید کرد: برنامه‌ریزی جامعی برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی آغاز شده و تمامی واحدهای بانک موظف به ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر هستند.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، نیز در این دیدار با اشاره به نقش محوری بانک سپه در حمایت از تولید و توسعه اقتصادی کشور، گفت: این بانک همواره در کنار فعالان اقتصادی و صنعتگران استان بوده و امیدواریم حمایت‌های بانکی با شدت و سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.

سرمست تأکید کرد: استان آذربایجان شرقی با داشتن ظرفیت‌های گسترده در صنعت، کشاورزی و فناوری، نیازمند خدمات بانکی پایدار و کارآمد است و بانک سپه می‌تواند نقش برجسته‌ای در رونق تولید داشته باشد.