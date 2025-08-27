تایید ایمپلنتی که روماتیسم را درمان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این فناوری می‌تواند زندگی بیماران را تغییر دهد و با ارسال پالس‌های الکتریکی یک دقیقه‌ای به عصب واگ (یک مسیر عصبی کلیدی که التهاب را تنظیم می‌کند) درد را کاهش دهد.

سازمان غذا و دارو آمریکا با توجه به نتایج مثبت آزمایش بالینی RESET-RA ( یک آزمایش باحضور 242 بیمار که به طور تصادفی انتخاب شده اند) دستگاهی که شرکت ست پوینت مدیکال توسعه داده راتایید کرده است. این روش بهبود قابل توجهی در فعالیت بیماری را تا سه ماه نشان داد و مزایای آن تا ۱۲ ماه پایدار ماند. به طرز چشمگیری، ۷۵٪ از شرکت‌کنندگان تنها پس از ۱۲ ماه از ایمپلنت و هیچ درمان دیگری استفاده نمی‌کردند.

مراحل آزمایش این دستگاه که به اندازه یک قرص ویتامین یا دانه قهوه است، قبلا رصد شده است. شرکت ست پوینت سیستم دو دهه صرف توسعه آن کرده است.

دستگاه مذکور به شکل یک محرک عصبی مینیاتوری در غلافی از سرامیک و تیتانیوم است و در قسمت چپ گردن با یک جراحی کوچک کاشته می شود.

در مرحله بعد ابزار مذکور به مدت یک دهه، روزانه یک بار تحریکات الکتریکی را به اعصاب واگ منتقل و مسیرهای ضدالتهابی و ترمیم‌کننده سیستم ایمنی ذاتی را فعال می‌کند تا سیگنال‌دهی ناکارآمدی که باعث درد می‌شود را مسدود کند. بیماران از یک پلتفرم دیجیتالی استفاده می‌کنند که دوز پالس را با نیازهای آنها تنظیم می‌کند و می‌توان آن را هفته‌ای یک بار به صورت بی‌سیم از طریق یک گردنبند یقه‌مانند شارژ کرد.

مارک ریچاردسون، مدیر جراحی مغز و اعصاب عملکردی در بیمارستان عمومی ماساچوست و محقق اصلی جراحی ملی در مطالعه RESET-RA، می گوید: تایید سیستم SetPoint، پتانسیل ماژولاسیون نوروایمن را به عنوان یک رویکرد جدید برای بیماری‌های خودایمنی، با مهار مسیرهای عصبی بدن برای مبارزه با التهاب، برجسته می‌کند. این دستگاه پس از کاشت در طول یک عمل سرپایی کم‌تهاجمی، طوری برنامه‌ریزی می‌شود تا به طور خودکار درمان را طبق یک برنامه از پیش تعیین‌شده تا 10 سال انجام دهد و مراقبت از افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید را ساده کند.

این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای تطبیق این فناوری برای درمان سایر بیماری‌های خودایمنی از جمله ام‌اس و بیماری کرون است. تحریک عصب واگ (VNS) یک حوزه مطالعاتی رو به رشد است انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، این فناوری نقش مهمی در درمان درد مزمن داشته باشد و به مغز در کاهش سیگنال‌های درد کمک و به طور طبیعی التهابی را که ناشی از پیام‌رسانی عصبی نامنظم است، سرکوب کند.