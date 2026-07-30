نسخه رئیس علوم پزشکی سمنان برای موفقیت پزشکان در نظام ارجاع

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید میدانی از روند اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان مهدیشهر، بر ضرورت تعامل مستمر میان تیم سلامت و جمعیت تحت پوشش تأکید کرد و افزود: مراقبان سلامت و پزشکان باید شناختی کامل از وضعیت سلامت، نیازها و مشکلات بهداشتی افراد و خانواده‌های تحت پوشش خود داشته باشند و در مقابل، مردم نیز پزشک خانواده و تیم سلامت خود را به خوبی بشناسند و ارتباطی مستمر و مؤثر با آنان برقرار کنند.

وی با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در نظام سلامت افزود: شناسایی به‌موقع نیازهای سلامت افراد و پیگیری مستمر وضعیت آنان از ارکان اصلی موفقیت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است و باید به صورت جدی در ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در دیدار با داوطلبان سلامت شهرستان مهدیشهر، مشارکت اجتماعی را عامل کلیدی موفقیت برنامه‌های سلامت دانست و یادآور شد: داوطلبان سلامت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و اجتماعی خود می‌توانند مردم را به استفاده از خدمات پزشکی خانواده، حضور در پایگاه‌های سلامت و مشارکت در برنامه‌های پیشگیرانه ترغیب کنند.

رشیدی پور همچنین با تأکید بر نقش محله‌های ارتقادهنده سلامت، توضیح داد: توسعه این محله‌ها زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردمی، ارتقای سواد سلامت، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق بهتر اهداف برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع خواهد بود.

وی اجرای این برنامه را گامی مؤثر در تحقق عدالت در سلامت عنوان کرد و افزود: اجرای صحیح و اثربخش پزشکی خانواده ضمن تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، موجب کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و پزشکان متخصص، مدیریت بهینه منابع و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بر تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف نظام سلامت، استمرار خدمات فعال و رفع موانع اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: پایش‌های میدانی و بررسی مستمر چالش‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و اجرای مطلوب برنامه پزشکی خانواده خواهد داشت.