ادعای اوکراین درباره حمله پهپادی به ۵ نفتکش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرمانده یگان پهپادی ارتش اوکراین مدعی شد که پنج نفتکش روسیه را در دریای سیاه هدف قرار داده اند.

این مقام اوکراینی همچنی مدعی شد: ما یک پایگاه نگهداری شهپادهای روسیه را در جزیره کریمه هدف قرار دادیم.

ستاد کل ارتش اوکراین نیز از حملات دوربرد به پالایشگاه اصلی نفت در منطقه «پرم» روسیه خبر داد.

خبرگزاری تاس هم اعلام کرد که حمله پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های بندری در منطقه کوبان در جنوب روسیه آسیب رسانده است.

این تحولات در حالی است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد: در حمله موشکی گسترده روسیه به چندین استان این کشور، هشت نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

زلنسکی همچنین گفت که روسیه در تازه ترین دور حملات به اوکراین از ۷۴ موشک، که اکثراً بالستیک بودند، و حدود ۳۰۰ پهپاد از انواع مختلف استفاده کرد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۵۸ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، ولگوگراد، پنزا، روستوف و تامبوف، کراسنودار، کریمه، جمهوری آدیغیه و آب‌های دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کردند.