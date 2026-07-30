توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت مد و لباس

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت مد و لباس» با حضور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و رییس هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران و جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران عامل و مدیران طراحی برخی از برندهای برتر کشور و فعالان حوزه هوش مصنوعی برگزار شد.
محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به اینکه لباسهای مجازی یکی از حوزههایی است که در بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت مد و لباس باید مورد توجه قرار گیرد گفت: امروز شرکتهایی در سطح بینالمللی شکل گرفتهاند که به تولید لباسهای مجازی میپردازند؛ محصولاتی که اساساً برای پوشیدهشدن در دنیای واقعی تولید نمیشوند و کاربرد آنها در تولید محتوای فضای مجازی، فعالیت اینفلوئنسرها و همچنین محیط بازیهای دیجیتال است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه کسبوکار و تصمیمگیری، بر ضرورت آشنایی فعالان صنعت مد و لباس با روشهای کسب درآمد از این فناوری تأکید کرد.
او، افزود: یکی از موضوعاتی که میتواند در ادامه این نشستها مورد توجه قرار گیرد، آموزش مسیرهای کسب درآمد از هوش مصنوعی و انتقال تجربه فعالانی است که در این حوزه، بهویژه در عرصه بینالمللی، فعالیت میکنند.
گرجی، ایجاد ارزش برای اعضای این شبکه را از اهداف مهم تداوم این نشستها عنوان کرد و افزود: میتوان در نشستهای آینده، مجموعهای از برندها را گرد هم آورد و ظرفیتها و توانمندیهای فعالان حوزه هوش مصنوعی را برای کمک به برندها در زمینه بازاریابی، توسعه کسبوکار و ایجاد ارتباط میان ظرفیتهای موجود به اشتراک گذاشت.
او، همچنین بر ضرورت شکلگیری شبکههای تخصصی و میز مشترک میان فعالان تأکید کرد و گفت: میتوان با تشکیل گروهها و کلاسترهای تخصصی، زمینه گفتوگوی بیشتر میان فعالان را فراهم کرد تا این شبکه هم به توسعه زیستبوم مد و لباس کشور و هم به رشد و توسعه خود اعضا کمک کند.
گرجی، با اشاره به ظرفیتهای موجود در نهادهای مرتبط با صنعت مد و لباس، بر ضرورت تقویت تعامل با مجموعههای علمی و فناوری کشور تأکید کرد و گفت: میتوان زمینه همکاری و تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را برای توسعه زیرساختها و پلتفرمهای هوش مصنوعی و بررسی امکان تخصصیتر شدن بخشی از این ظرفیتها در حوزه مد و لباس دنبال کرد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین از تشکیل کمیته هوش مصنوعی کارگروه خبر داد و گفت: این کمیته با هدف پیگیری و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت مد و لباس و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فناوری و تخصصی فعالان این حوزه تشکیل خواهد شد؛ موضوعی که پیشتر در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت توجه به آن تأکید شده بود.
فناوری، بازار کار و آموزش را متحول میکند
سومبات هاکوپیان، رییس هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران نیز در این نشست با اشاره به سرعت تحولات فناوری و ضرورت تغییر نگرش نسبت به آینده گفت: باید ذهنیت خود را نسبت به الگوهای گذشته تغییر دهیم؛ چرا که آموزش و مهارتآموزی در حال تحول است و حرکت به سمت آموزشهای آنلاین، یکی از نخستین نشانههای این تغییرات به شمار میرود.
هاکوپیان، با اشاره به تحولات اقتصادی ناشی از فناوریهای نوین افزود: در آینده، هزینه تولید بسیاری از کالاها میتواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد و این موضوع ظرفیتهایی را برای کاهش فقر و دسترسی گستردهتر به محصولات ایجاد میکند.
او، بر ضرورت آمادگی برای تغییرات بازار کار تصریح کرد و گفت: ممکن است برخی مشاغل در آینده از بین بروند، اما مشاغل جدیدی جایگزین آنها خواهند شد؛ بنابراین باید آمادگی یادگیری و کسب مهارتهای جدید را داشته باشیم.
رییس هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، با مهم ارزیابی کردن اهمیت تداوم گفتوگو میان فعالان این حوزه پیشنهاد کرد: نشستهای تخصصی و گروههای کوچکتر شکل بگیرد تا فعالان در حوزههای مشترک، مسائل و تجربیات خود را عمیقتر بررسی و به راهکارهای عملی دست پیدا کنند.
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