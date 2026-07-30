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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

اعزام بیش از ۱۹ هزار زائر اربعین از البرز به مرزهای کشور

اعزام بیش از ۱۹ هزار زائر اربعین از البرز به مرزهای کشور

کرج _ معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری البرز از جابه‌جایی ۱۹ هزار و ۲۲۵ زائر اربعین حسینی از ۲۵ تیرماه تا ۷ مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نفری با اعلام این خبر گفت که این تعداد مسافر در قالب ۷۶۹ سفر با ناوگان عمومی جاده‌ای به مرزهای کشور اعزام شده‌اند. وی مقصد اغلب این زائران را مرز مهران برای حضور در پیاده‌روی اربعین عنوان کرد.

وی از استقرار ۲۴ ساعته کارشناسان راهداری در پایانه‌های مرزی مهران و برکت خبر داد و افزود: نظارت بر روند جابه‌جایی و ارائه خدمات به زائران در چهار شیفت کاری ادامه دارد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری البرز تأکید کرد که این اداره کل با تمام ظرفیت، جابه‌جایی ایمن و منظم زائران را تا پایان طرح ادامه خواهد داد

کد مطلب 6903739

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