اعزام بیش از ۱۹ هزار زائر اربعین از البرز به مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نفری با اعلام این خبر گفت که این تعداد مسافر در قالب ۷۶۹ سفر با ناوگان عمومی جاده‌ای به مرزهای کشور اعزام شده‌اند. وی مقصد اغلب این زائران را مرز مهران برای حضور در پیاده‌روی اربعین عنوان کرد.

وی از استقرار ۲۴ ساعته کارشناسان راهداری در پایانه‌های مرزی مهران و برکت خبر داد و افزود: نظارت بر روند جابه‌جایی و ارائه خدمات به زائران در چهار شیفت کاری ادامه دارد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری البرز تأکید کرد که این اداره کل با تمام ظرفیت، جابه‌جایی ایمن و منظم زائران را تا پایان طرح ادامه خواهد داد