ارائه روزانه ۵ هزار خدمات درمانی بسیج پزشکی یزد به زائران در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وفایی‌نسب گفت: این گروه در روزهای اوج حضور زائران، روزانه به بیش از پنج هزار نفر خدمات پزشکی و درمانی ارائه خواهد کرد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد، با اشاره به آغاز فعالیت سیزدهمین دوره موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی استان یزد در کربلای معلی اظهار کرد: امسال ۱۵۳ نفر از نیروهای کادر درمان شامل پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: این نیروها در قالب پنج موکب فعالیت می‌کنند که موکب مرکزی، مسئولیت پشتیبانی و هدایت سایر موکب‌ها را بر عهده دارد و بخش عمده نیروها و خدمات درمانی در این مرکز مستقر هستند. همچنین تأمین نیروی انسانی، دارو و تجهیزات مورد نیاز سایر موکب‌ها نیز از طریق این موکب انجام می‌شود.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد با بیان اینکه خدمت‌رسانی این مجموعه به مدت هشت روز در کربلای معلی ادامه دارد، گفت: در روزهای ابتدایی، روزانه بین هزار تا هزار و ۵۰۰ زائر از خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند، اما با افزایش جمعیت زائران در روزهای پایانی، خدمات به‌صورت شبانه‌روزی ارائه خواهد شد و تعداد مراجعان روزانه به بیش از پنج هزار نفر خواهد رسید.