به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، با اشاره به گستردگی شبکه درمانی هلالاحمر در عراق گفت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با ایجاد و راهاندازی درمانگاههای سطح یک، دو و سه، زنجیرهای منسجم از خدمات سلامت را برای زائران اربعین فراهم کرده است. این مراکز متناسب با سطح خدمات و نیاز زائران سازماندهی شدهاند تا از خدمات اولیه سلامت تا مراقبتهای تخصصیتر، در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس زائران قرار گیرد.
وی افزود: یکی از بخشهای مهم این شبکه درمانی، راهاندازی چهار بیمارستان در مسیر نجف تا کربلاست؛ مسیری که میلیونها عاشق اباعبدالله الحسین(ع) آن را با پای دل میپیمایند. استقرار این بیمارستانها، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران را افزایش میدهد و امکان ارائه خدمات گستردهتر و سازمانیافتهتر را در طول مسیر پیادهروی اربعین فراهم میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین از استقرار درمانگاه در فواصل حدود هر ۱۰۰ عمود در مسیر نجف تا کربلا خبر داد و تصریح کرد: هدف این است که زائر، در طول مسیر، دسترسی مناسبی به خدمات سلامت داشته باشد. در فاصله میان این مراکز نیز موکبهای درمانی مردمی، با روحیهای برخاسته از فرهنگ عاشورایی، در کنار شبکه رسمی درمان قرار میگیرند و حلقههای خدمترسانی را به یکدیگر پیوند میدهند.
کولیوند بیمارستان امام علی(ع) جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم درمانی این جمعیت برشمرد و گفت: این بیمارستان در کنار پلیکلینیکهای تخصصی مستقر در نجف و کربلا، بخشی از پشتوانه درمانی هلالاحمر برای ارائه خدمات تخصصی به زائران است و با بهرهگیری از ظرفیتهای حرفهای و تخصصی، نقش مؤثری در پشتیبانی سلامت مراسم اربعین ایفا میکند.
وی ادامه داد: حضور پزشکان متخصص ایرانی در بیمارستانهای عراق در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین نیز بخش دیگری از این خدمت بزرگ است. پزشکان و کادر درمان ایرانی، دوشادوش همکاران عراقی، دانش، تجربه و توان تخصصی خود را در خدمت زائران قرار میدهند؛ همکاریای که مرزهای جغرافیایی را کنار میزند و نشان میدهد در مکتب حسین(ع)، خدمت به انسانها زبان مشترک همه خادمان است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به خدمات ارائهشده از نخستین لحظات ورود زائران به خاک عراق اظهار کرد: در نقاط صفر مرزی در خاک عراق، پستهای درمانی پیشبینی و ایجاد میشود تا شبکه مراقبت از سلامت زائران از همان ابتدای ورود فعال باشد. این حضور، بخشی از یک زنجیره پیوسته خدمت است که از مرز آغاز میشود و تا شهرهای زیارتی و مسیرهای اصلی تردد زائران ادامه پیدا میکند.
کولیوند همچنین از استقرار پایگاههای امداد و نجات در محورهای مواصلاتی، از مرزهای کشورمان تا نجف و کربلا خبر داد و گفت: مأموریت امدادگران هلالاحمر فقط به مسیر پیادهروی محدود نیست. محورهای مواصلاتی نیز زیر پوشش خدمات امدادی قرار میگیرند تا در صورت بروز حادثه یا نیاز زائران، نیروهای امدادی بتوانند در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
وی، یکی دیگر از ابعاد مهم مأموریت هلالاحمر را نظارت بر نحوه تهیه، پخت و توزیع غذا و نذورات دانست و افزود: سلامت زائر فقط در درمانگاه و بیمارستان تأمین نمیشود؛ پیشگیری، بهداشت محیط و سلامت مواد غذایی نیز اهمیت اساسی دارد. به همین دلیل، نظارتهای بهداشتی بر فرایند تهیه، طبخ و توزیع غذا و نذورات انجام میشود تا سفره سخاوتمندانه اربعین، در کنار برکت و محبت، با اصول سلامت و بهداشت نیز همراه باشد.
کولیوند، مدیریت و کنترل بیماریهای واگیر را از دیگر محورهای مهم برنامه سلامت اربعین عنوان کرد و گفت: حضور میلیونی زائران از کشورهای مختلف، ضرورت مراقبت مستمر از وضعیت بیماریهای واگیر را دوچندان میکند. ازاینرو، رصد شرایط، اقدامات پیشگیرانه، آموزش و هماهنگی میان مجموعههای مسئول، بخش مهمی از برنامههای هلالاحمر برای صیانت از سلامت عمومی زائران به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه اربعین میدان «همافزایی برای خدمت» است، خاطرنشان کرد: این مأموریت عظیم با همکاری و هماهنگی هلالاحمر عراق، وزارت بهداشت عراق، مجموعه بهداشت و درمان الحشد الشعبی، موکبداران، عشایر عراقی و عتبههای مقدسه دنبال میشود. این همدلی، تصویری روشن از وحدت و برادری دو ملت ایران و عراق و همپیمانی خادمان حسینی برای حفظ سلامت و آرامش زائران است.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین بر بهرهگیری از فناوریهای نوین در خدمترسانی اربعین تأکید کرد و گفت: استفاده از سامانههای هوشمند برای ارائه خدمات سلامت، امداد و نجات و ویزیت دیجیتال، امکان مدیریت بهتر ظرفیتها و تسهیل دسترسی زائران به خدمات را فراهم میکند. در چنین اجتماع عظیمی، فناوری باید در خدمت انسان و تسهیل خدمترسانی قرار گیرد.
کولیوند با اشاره به ظرفیت سامانه ۴۰۳۰ افزود: این سامانه برای ارائه مشاورههای تخصصی و متنوع مرتبط با اربعین در خدمت زائران قرار میگیرد تا آنان بتوانند از راهنماییهای مورد نیاز خود بهرهمند شوند. هدف آن است که بخشی از نیازهای مشاورهای زائران، بدون تحمیل مراجعه غیرضروری به مراکز حضوری، پاسخ داده شود و ظرفیت مراکز درمانی برای افرادی که به خدمات حضوری نیاز دارند، حفظ شود.
وی در ادامه گفت: خدمت هلالاحمر در اربعین فقط به امداد و درمان خلاصه نمیشود؛ برنامههای فرهنگی و معنوی نیز در کنار فعالیتهای تخصصی دنبال میشود تا فضای خدمت با فرهنگ ایثار، نوعدوستی، مسئولیتپذیری و معرفت حسینی درآمیزد. اربعین مدرسهای بزرگ برای آموختن همین حقیقت است که عظمت انسان در میزان خدمتی است که بیچشمداشت به دیگران ارائه میکند.
کولیوند با تجلیل از داوطلبان هلالاحمر تأکید کرد: «داوطلبان هلالاحمر در این مسیر، نایب شهید هستند.» آنان با پوشیدن لباس خدمت، بخشی از آسایش خود را کنار میگذارند تا زائر دیگری با آرامش بیشتری قدم بردارد. پزشک، پرستار، امدادگر، نجاتگر، داوطلب و همه نیروهای حاضر در این میدان، هر یک پرچمی از مسئولیت و انساندوستی بر دوش دارند و خدمتشان جلوهای از فرهنگ ایثار است.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین «طرح طبیبالدوار» را از تجربههای موفق خدمترسانی دانست و اظهار کرد: در این طرح، بهجای آنکه همیشه زائر در جستوجوی خدمت باشد، تیمهای درمانی به میان زائران و موکبها میروند و خدمات مورد نیاز را ارائه میکنند. این شیوه خدمترسانی، رضایتمندی مردم را به همراه داشته و امکان ارائه خدمات مؤثر و در دسترس را فراهم کرده است.
کولیوند آموزش را نیز یکی از پایههای اصلی پیشگیری دانست و افزود: ارائه آموزشهای لازم به موکبداران، زائران و دیگر خادمان اربعین، بهویژه در زمینه اصول بهداشتی، خودمراقبتی و نحوه مواجهه با شرایط نیازمند امداد، بخش مهمی از برنامههاست. هر زائر آگاه و هر موکبدار آموزشدیده میتواند به حلقهای مؤثر در زنجیره سلامت اربعین تبدیل شود.
وی در جمعبندی این خدمات تأکید کرد: آنچه در اربعین شکل میگیرد، صرفاً مجموعهای از بیمارستانها، درمانگاهها، پایگاههای امدادی و سامانههای هوشمند نیست؛ بلکه «شبکهای از خدمت» است که از مرز تا نجف، از نجف تا کربلا و در دیگر شهرهای زیارتی امتداد پیدا میکند. شبکهای که در آن تخصص پزشک، توان امدادگر، اخلاص داوطلب، سخاوت موکبدار، همراهی مردم و ظرفیت دستگاههای ایرانی و عراقی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
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