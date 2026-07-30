به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان، در نشست ستاد کاظمین، توسعه ظرفیت خدمات در بخشهای اسکان، تغذیه و تأمین آب آشامیدنی را متناسب با روند افزایشی حضور زائران، از اولویتهای ستاد اربعین برشمرد و بر ارتقای کیفیت و تسهیل خدماترسانی به زائران تأکید کرد.
وی همچنین با تأکید بر بررسی مستمر شرایط میدانی، خواستار استقرار هدفمند موکبها در نقاط پرتردد شد و افزود: توزیع مناسب امکانات و تمرکز خدمات در مناطق مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و پاسخگویی بهتر به نیازهای زائران را فراهم میکند.
در این نشست همچنین تأکید شد که در بسیاری از مناطق، خدماتی همچون اسکان، تغذیه، توزیع آب آشامیدنی، شربت و میوه بهصورت مناسب در حال ارائه است و روند تقویت زیرساختها و ظرفیتهای خدماتی همزمان با افزایش جمعیت زائران ادامه دارد.
لازم به ذکر است نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت به منظور بررسی خدمات اربعین حسینی به کاظمین سفر کرده اند.
گفتنی است تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سامانه سماح نامنویسی کردهاند و روند اعزام و تشرف زائران به اربعین حسینی به اوج خود رسیده است.
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