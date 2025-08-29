از تولید پوست در آزمایشگاه تا کشف سن مشتری

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت جهان علم و فناوری شاهد رویدادهای تازه ای بود. رویدادهایی که هرکدام به طور جداگانه خبری کوچک به نظر می رسند اما هر کدام به نوبه خود سرآغاز عصر نوینی درپیشرفت انسان و بهبود زندگی وی هستند. خبر اختراع پوست انسان توسط دو محقق ایرانی در آزمایشگاه یا پرتاب موشک استارشیپ به تنهایی جالب توجه هستند اما پیامدهای آنها در ماه ها و سال های آینده به مراتب فراتر از خواندن یک خبر سرگرم کننده خواهدبود. در همین راستا به برخی اخباری که جهان در هفته گذشته تحت تاثیر قرار داد اشاره می کنیم:

چت جی پی تی قاتل نوجوان ۱۶ ساله شد

با وجود هشدارهای کارشناسان درباره عدم امنیت چت بات های هوش مصنوعی و مشاوره گرفتن از آنها، این ابزارها همچنان فعال هستند و راه های زیادی برای دور زدن اقدامات امنیتی آنها وجود دارد. در همین راستا والدین یک نوجوان ۱۶ ساله از اوپن ای آی شکایت کرده اند زیرا در خودکشی فرزندشان نقش داشته است.

براساس محتوای شکایت نامه چت‌جی‌پی‌تی از چهار تلاش خودکشی پسرشان آگاه بوده و سپس در برنامه‌ریزی خودکشی واقعی به او کمک کرده است. مادر این نوجوان می گوید: چت‌جی‌پی‌تی پسرم را کشت.

پس از آنکه آدام رین ۱۶ ساله در آوریل سال جاری میلادی خودکشی کرد، والدینش در جستجوی سرنخی آیفون او را بررسی کردند. آنها انتظار داشتند سرنخی در پیامک ها یا شبکه های اجتماعی وی بیابند. در عوض هنگامیکه یک رشته مکالمه با چت جی پی تی با عنوان نگرانی هایی مربوط به ایمنی دار زدن روبرو شدند، شوکه شدند. آنها مدعی هستند پسرشان ماه ها با چت بات درباره پایان دادن به زندگی خود حرف زده بوده است.

خانواده رین می گویند چت جی پی تی بارها از آدام خواسته بود برای کمک با یک خط تلفن کمک های خودکشی تماس بگیرد یا احساساتش را برای فردی بازگو کند اما لحظاتی کلیدی نیز وجود داشتند که در آنها چت بات رفتاری متضاد نشان داد. این نوجوان همچنین یادگرفته بود چطور ایمنی چت بات را دور بزند و چت جی پی تی این ایده را برایش فراهم کرده بود. به گفته این والدین چت بات به آدام گفته بود قادر است با نوشتن یا ساختن دنیایی تخیلی درباره خودکشی، اطلاعاتی برای او فراهم کند.

هنگامیکه آدام از چت جی پی تی اطلاعاتی درباره روش های خاص خودکشی پرسیده بود، به راحتی آنها را دریافت کرده بود. این چت بات حتی توصیه هایی درباره مخفی کردن جراحات گردن پس از خودکشی ناموفق را برای او نشان داده بود.

بر اساس شکایت، در یکی از آخرین گفتگوهای آدام با چت جی پی تی، او عکسی از طنابی که در کمدش آویزان بود، آپلود کرد و پرسید: من اینجا تمرین می‌کنم، خوب است؟ چت‌جی‌پی‌تی پاسخ داده بود: بله، اصلاً بد نیست. دربخشی از این شکایت آمده است: تراژدی مذکور یک نقص فنی یا موردی پیش‌بینی نشده نبود، بلکه نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی از تصمیمات عمدی در طراحی بود اوپن ای آی مدل «GPT-۴o» را با ویژگی‌هایی عرضه کرده که به طور عمدی برای ایجاد وابستگی روانی طراحی شده‌اند.

تجمع علیه اسرائیل دفتر رئیس مایکروسافت را تعطیل کرد

کارمندان فعلی و سابق مایکروسافت که عضو گروه «نه به آزور برای آپارتاید» بودند، داخل یکی از ساختمان های مایکروسافت در پردیس این شرکت واقع در ردموند، اعتراض خود را آغاز کردند و وارد دفتر برد اسمیت رئیس شرکت شدند. طبق بیانیه گروه، معترضان ابلاغیه دادگاه را در دفتر او تحویل دادند.

به گفته اسمیت از این تعداد دو نفر از کارمندان فعلی شرکت بوده اند. هرچند شرکت مدعی است علیه کارمندانی که دیدگاه های خود را بیان می کنند، اقدام انتقام جویانه انجام نمی دهد، اما اسمیت ادعا کرد اگر آنها تهدیدی ایجاد کنند، اوضاع متفاوت خواهد بود. مایکروسافت مشغول بررسی است تا اقداماتی علیه کارمندانی که در این اعتراض شرکت کرده اند، انجام دهد یا خیر.

اعضای گروه مذکور پس از ورود به ساختمان ۳۴ مایکروسافت خواستار قطع روابط شرکت با رژیم صهیونیستی شدند.

جنبش «نه به آزور برای آپارتاید» امسال مجموعه‌ای از اعتراض‌ها را از جمله در کنفرانس توسعه‌دهندگان مایکروسافت بیلد و جشن پنجاهمین سالگرد شرکت مایکروسافت برگزار کرده است. به گزارش بلومبرگ در روز سه‌شنبه، با ادامه اعتراضات، یکی از مدیران مایکروسافت با اداره تحقیقات فدرال (FBI) تماس گرفته است.

مهلت فعالیت تیک تاک در آمریکا دوباره تمدید می شود

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در دوره نخست فعالیتش در کاخ سفید تیک تاک را در این کشور ممنوع کرد، اکنون به حامی سرسخت آن تبدیل شده و هر بار مهلت فعالیت آن را در کشور تمدید می کند. طبق قانونی که در دوره جوبایدن رئیس جمهور سابق آمریکا وضع شد تیک تاک باید شاخه آمریکایی خود را واگذار کند یا در این کشور مسدود می شود. اما ترامپ به محض ورود به کاخ سفید این مهلت را تمدید کرد تا برای تیک تاک خریداری بیابد. اما این روند تا به اکنون با چالش روبرو شده است.

یکی از دلایل آن نیز جنگ تجاری تعرفه های وارداتی بین آمریکا و چین است که مانعی مهم در بستن قرارداد خرید تیک تاک است زیرا دولت این کشور آسیایی تمایلی به تایید آن ندارد در نتیجه ترامپ برای ادامه فعالیت تیک تاک و راضی کردن دولت چین مجبور شده، به طور مدام این روند را تمدید کند.

وی هفته گذشته دوباره از تیک تاک حمایت کرد و در گفتگو با خبرنگاران نگرانی‌های امنیتی دو حزبی در مورد تیک تاک را رد کرد و گفت دولتش مراقب هرگونه مشکلی خواهد بود. او گفت که با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در زمان مناسب صحبت خواهد کرد. ترامپ در این باره افزود: من با رئیس جمهور چین در این باره صحبت نکرده ام. در این میان تا زمانیکه پیچیدگی اوضاع برطرف شود، ما مهلت فعالیت تیک تاک را کمی طولانی تر می کنیم. ترامپ بدون نام بردن از هیچ فرد یا شرکتی افزود: ما خریداران آمریکایی زیادی داریم که می‌خواهند آن را بخرند. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا نگران حریم خصوصی یا امنیت ملی است، گفت: واقعاً نگران نیستم. فکر می‌کنم خیلی بیش از حد به آن بها داده شده است. من طرفدار تیک‌تاک هستم.

در این میان در هفته جاری کاخ سفید به تیک تاک پیوست که البته چندان تعجب برانگیز نبود.

نصب پیام رسان داخلی روی موبایل‌ها در روسیه الزامی شد

دولت روسیه که از مخالفان سرسخت پیام رسان های خارجی مانند واتس اپ و تلگرام است، از اجباری شدن پیام رسان بومی MAX در دستگاه های دیجیتال خبر داد. MAX باید از ماه آینده روی تمام موبایل و تبلت های این کشور به طور پیش فرض نصب شود. همچنین طبق اطلاعات موجود MAX که با سرویس های دولتی یکپارچه می شود، در فهرست اپ های پیش فرض روی تمام گجت ها از جمله موبایل ها و تبلت هایی خواهد بود که از یکم سپتامبر در این کشور فروخته می شوند. رسانه های روسی اتهامات درباره اینکه پیامرسان مذکور از افراد جاسوسی می کند را اشتباه خوانده اند و اعلام کرده اند این اپ در مقایسه با رقبایی مانند واتس اپ و تلگرام دسترسی کمتری به داده های کاربران دارد. همچنین اپ داخلی روسیه RuStore که هم اکنون روی تمام دستگاه های اندروید به طور پیش فرض نصب است باید از یکم سپتامبر روی تمام دستگاه های اپل نیز نصب شود. یک اپ تلویزیونی روسی زبان به نام LIME HD TV که به افراد امکان تماشای تمام کانال های دولتی به طور رایگان را می دهد نیز از یکم ژانویه سال آینده میلادی به طور پیش فرض روی تمام تلویزیون هایی که در روسیه فروخته می شوند، نصب خواهد شد.

محققان ایرانی بی سروصدا پوست انسان تولید کردند

دکتر عباس شفیعی در دانشگاه کویینزلند استرالیا با همکاری گروهی از پژوهشگران و البته پروفسور کیارش خسرو تهرانی برای نخستین بار در آزمایشگاه با استفاده از سلول‌های بنیادی نسخه‌ای از پوست انسان را که حاوی رگ‌ها خونی، مویرگ‌ها، فولیکول‌های مو، لایه‌های متعدد بافت و سلول‌های ایمنی بود ابداع کردند.

به گفته شفیعی که این پژوهش را با همکاری Metro North Health انجام داده، این پوست مدل که ابداع آن شش سال طول کشید پیوند پوستی، درمان زخم و پژوهش درباره اختلالات پوستی را دگرگون می‌کند. تاکنون محققان برای بررسی بیماری‌های پوستی و توسعه درمان‌های جدید با محدودیت روبرو بودند. اما اکنون با کمک یک مدل پوستی مشابه اینکه به شدت شبیه پوست انسان است می‌توان بیماری‌ها را بهتر بررسی کرد. به گفته شفیعی دستاوردهای اخیر در حوزه تحقیقات سلول بنیادی به پژوهشگران اجازه داد تا مدل‌های سه بعدی آزمایشگاه از پوست را بسازند. آنها سلول‌های پوست انسان را دوباره به صورت سلول بنیادی برنامه ریزی کردند که در مرحله بعد به هرگونه مدل آزمایشگاهی از پوست تبدیل می‌شود. سپس آنها سلول‌های بنیادی مذکور را در ظرف‌های آزمایشگاهی قرار دادند و به صورت نسخه‌های مینیاتوری از پوست به نام ارگانوئید پوست کشت کردند.

همچنین پروفسور کیارش خسروتهرانی دیگر محقق فعال در این پروژه معتقد است پوست مهندسی شده می‌تواند به میزان قابل توجهی پیوند پوست را بهبود بخشد و درمان اختلالات التهابی پوست مانند پسوریازیس، درماتیت آتوپیک، اسکلرودرمی و سایر بیماری‌های ژنتیکی را پیش ببرد.

شناسایی دیابت با موبایل و در چند دقیقه

نخستین تست موبایلی تشخیص دیابت نوع دو جهان مدت زمان تشخیص ابتلا به این بیماری را از چند هفته یا ماه به کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش می‌دهد.

شرکت PocDoc اپلیکیشنی ابداع کرده که با کمک موبایل دیابت نوع دو را در کمتر از ۱۰ دقیقه تشخیص می دهد. این اپ برای نخستین بار در دو زیر مجموعه سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس به کار گرفته می شود. اپلیکیشن مذکور Diabetes Health Check نام دارد و سازندگان آن معتقدند این آزمایش می‌تواند میلیاردها دلار برای NHS صرفه‌جویی کند.

تست جدید استاندارد طلایی آزمایش خون‌گیری از انگشت را با یک اپلیکیشن موبایل هوشمند ترکیب می‌کند.

روش جدید از نشانگر زیستی HbA۱c که میانگین سطح گلوکز خون را در دو تا سه ماه گذشته می‌سنجد، استفاده می‌کند. طی آزمایش، بیماران یک نمونه خون از انگشت خود می‌گیرند که روی دستگاه PocDoc، که به عنوان سنجش میکروفلوئیدیک شناخته می‌شود، قرار می‌گیرد. سپس بیمار با استفاده از اپ PocDoc آزمایش را اسکن و تقریباً بلافاصله نتیجه خود را دریافت می‌کند. این برخلاف فرآیندی است که در حال حاضر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد.

طلسم پرتاب آزمایشی استارشیپ شکسته شد

اسپیس ایکس در روزهای گذشته سه بار سعی کرد موشک استارشیپ را به فضا پرتاب کند که دو بار با شکست روبرو شد اما در نهایت روز سه شنبه به وقت آمریکا موفق به انجام این کار شد. نخستین تلاش برای انجام دهمین پرتاب آزمایشی به دلیل اختلال در سیستم های زمینی لغو شد. دلیل لغو دومین تلاش نیز آب وهوای نامساعد بود. سرانجام اسپیس ایکس روز سه شنبه به وقت آمریکا(بامداد چهارشنبه به وقت ایران) این موشک را به طور آزمایشی به فضا فرستاد تا هشت ماهواره نمایشی را رها کند. استارشیپ پس از این امر طبق برنامه ریزی در اقیانوس هند فرود آمد. هدف این آزمایش بررسی سپرهای محافظت گرمایی جدید و همچنین قابلیت رها سازی ماهواره این موشک ۴۰۳ فوتی بود. این درحالی است که نسخه فعلی نسبت به نسخه های پیشین صدها مورد ارتقا دارد.

صخره‌های مذاب زمان تولد مشتری را آشکار کردند

محققان دانشگاه ناگویا ژاپن و انستیتو اخترفیزیک ایتالیا دریافته‌اند که سیاره عظیم گازی مشتری احتمالاً ۱.۸ میلیون سال پس از آغاز تشکیل منظومه شمسی متولد شده است. آنها با بررسی کندرال ها که در حقیقت قطرات سنگ مذابی به قطر ۰.۱ تا ۲ میلی‌متر هستند که در شهاب‌سنگ‌هایی یافت شده‌اند که روی زمین سقوط کرده‌اند، به این نتیجه رسیده اند. طی پژوهش مدل‌سازی‌ها نشان داد نیروهای گرانشی عظیم ناشی از شکل‌گیری سریع سیاره مشتری مسئول ایجاد این قطرات سنگ مذاب بوده‌اند. حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش، منظومه شمسی مانند یک مهدکودک شلوغ بود؛ در این صفحه چرخان از گاز و گردوغبار، سیاره عظیم گازی مشتری شکل گرفت. با رشد این سیاره، نیروی گرانشی آن نیز اوضاع را پیچیده‌تر و مدار انبوهی از اجرام کوچک مانند سیارک‌ها و ستاره‌های دنباله‌دار را ایجاد کرد. این اجرام کوچک از صخره، غبار و یخ تشکیل شده بودند و با سرعتی بی‌سابقه به یکدیگر برخورد می‌کردند. نیروی این برخوردها چنان شدید بود که صخره‌ها و غبار ذوب شدند. برخوردها آب موجود در این اجرام را تبخیر و انفجاری از بخار ایجاد کرد که سیلیکات مذاب را به قطرات میکروسکوپی تبدیل کرد. سپس این قطرات سرد و جامد شدند و بعدها به سیارک‌هایی تبدیل شدند که در نهایت متلاشی و به صورت شهاب‌سنگ به زمین سقوط کردند.

باکتری ها با دقت ۹۰ درصد سرطان روده را ردیابی می کنند

ردیابی سرطان روده به طور معمول فرایند مشکلی است زیرا با کولونوسکوپی امکانپذیر است که روشی گران و دردناک برای بیماران به حساب می آید. به همین دلیل گروهی از محققان دانشگاه ژنو با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای نخستین بار تمام باکتری‌های روده انسان را با سطحی از جزئیات شناسایی کردند که درک اهمیت فیزیولوژیکی زیرمجموعه‌های میکروبی مختلف را امکانپذیر می‌کند. در مرحله بعد از این فهرست برای ردیابی سرطان کولورکتال براساس باکتری‌های موجود در نمونه مدفوع استفاده شد که یک ابزار غیرتهاجمی و کم هزینه است. سرطان مذکور در مراحل پیشرفته و هنگامی تشخیص داده می‌شود که گزینه‌های درمانی محدود است. این امر نیاز به ابزارهای تشخیصی ساده‌تر و کم تهاجمی‌تر را نشان می‌دهد.

پژوهشگران در گام نخست انبوهی از داده را تحلیل کردند. آنها به طور موفقیت آمیز نخستین کاتالوگ کامل از زیرگروه‌های میکروبیوتای روده انسان را با روشی کارآمد و دقیق ایجاد کردند تا آن را برای تحقیق و کلینیک به کار گیرند.

محققان با ترکیب این کاتالوگ با داده‌های کلینیکی موجود مدلی ساختند که قادر به پیش بینی وجود سرطان کولورکتال فقط با استفاده از باکتری‌های موجود در نمونه مدفوع بود. نتایج نشان داد روش مذکور ۹۰ درصد نمونه‌های سرطانی را شناسایی کرد که بسیار به دقت ۹۴ درصدی شناسایی سرطان با کولونوسکوپی نزدیک است و از سوی دیگر از تمام روش‌های تشخیص غیرتهاجمی موجود بهتر است.