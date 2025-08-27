  1. هنر
«شرر» به وحدت رسید؛ تماشای یک کنسرت با محتوای «همبستگی ملی»

کنسرت ارکستر «شرر» به رهبری علیرضا حاج علی شیر در ۲ بخش فارسی و کردی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارکستر «شرر»، گروه شرر با برگزاری کنسرت «وطن»، ۲ بخش متفاوت را برای مخاطبان به نمایش می‌گذارد؛ از یک‌سو با قطعات عاشقانه فارسی و از سوی دیگر با ملودی‌های کردی و موضوعات ملی و میهنی، پیامی از همبستگی و عشق به سرزمین مادری را برای تماشاگران ارائه خواهد داد.

این کنسرت با آهنگسازی و تنظیم علیرضا حاج علی شیر و اشعار طیبه رضایی، تجربه‌ای تازه برای مخاطبان است.

کنسرت ارکستر «شرر» با عنوان «وطن» و به رهبری، آهنگسازی و تنظیم علیرضا حاج علی شیر ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. در این اجرا دانیال جورابچی کنسرت مایسرت و حامد لک رهبر گروه کُر است. مهدی افشار و مجتبی قبادی هم خوانندگان ارکستر هستند.

در بخش نخست این کنسرت، شاهد آهنگ‌های عاشقانه‌ فارسی خواهیم بود. قطعاتی مانند رقص در سمنگان، گلایه، کمک کن، سر عشق و مرداب که همگی از نظر ملودی و شعر حسی عمیق از عشق و احساسات انسانی را دارند و با نگاهی عاشقانه، روابط انسانی و پیوندهای احساسی را به تصویر می‌کشند.

در بخش دوم، ارکستر «شرر» با اجرای ملودی‌های کردی و قطعاتی با موضوعات ملی میهنی، فضای متفاوتی در کنسرت ایجاد خواهد شد.

این بخش شامل قطعاتی همچون خانه، کردستان خوشه، شیرین گیان و وطن است که به فرهنگ و تاریخ ایران عزیز پرداخته و مفاهیم میهن‌دوستی و افتخار به سرزمین را در قالب موسیقی بیان می‌کند. یکی از نقاط اوج این بخش، قطعه پایانی است که براساس مقام‌های رزمی کردی طراحی شده و پیامی از اتحاد و عزت ملی را به مخاطبان انتقال خواهد داد.

علاقه‌مندان به موسیقی می‌توانند بلیت‌های این کنسرت را با مراجعه به سایت ایران کنسرت تهیه کنند.

آزاده فضلی

