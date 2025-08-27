احداث و تعمیر ۵۰۸ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی، با تاکید بر اهمیت تأمین سرپناه مناسب برای خانوادههای تحت حمایت این نهاد، از انجام ۵۰۸ پروژه احداث فضای جانبی و تعمیرات مسکن مددجویی طی ۴ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
وی اظهار کرد: خدمات کمیته امداد در حوزه مسکن شامل کمک به خرید، ساخت، تعمیر، تکمیل، بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی است. همچنین احداث فضاهای جانبی مانند حمام، سرویس بهداشتی و لولهکشی گاز برای مددجویان شهری و روستایی انجام میشود.
بابائی با اشاره به رویکرد اصلی این نهاد در مقاومسازی و بهسازی مسکن مددجویان، افزود: در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز هشت هزار و ۶۳۲ پروژه احداث فضای جانبی و تعمیرات مسکن در استان انجام شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در خصوص منابع مالی این پروژهها گفت: هزینههای انجام شده از محلهای مختلفی تأمین شده است که شامل اعتبارات دولتی، صدقات جمعآوریشده از سوی مردم نیکوکار، کمکهای مراکز نیکوکاری، مشارکت خیرین، زکات پرداختی و وامهای قرضالحسنه بوده است.
وی افزود: با ادامه این همکاریها و حمایتهای خیرین، گامهای موثرتری در جهت رفع مشکلات مسکن مددجویان برداشته شود.
نظر شما