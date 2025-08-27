به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در گفتگویی تلویزیونی که در برنامه «به خانه برمیگردیم» از شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، به تشریح اقدامات این معاونت در حوزههای تغذیه، رفاهی و سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی پرداخت.
وی توضیح داد: یکی از مهمترین وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی، رسیدگی به مسائل رفاهی دانشجویان در زمینه خوابگاه، تغذیه و وامهای دانشجویی است. ما تلاش میکنیم بهترین شرایط ممکن را برای دانشجویان فراهم کنیم، چرا که باور داریم یک زیست مناسب دانشجویی بستر مناسبی برای تحصیل ایجاد میکند.
حبیبی اظهار کرد: در حوزه خوابگاهها نیز بالغ بر ۲۸ هزار تخت نیمهساخته داریم که دولت ۸ همت منابع لازم را به صورت اوراق بهادار تخصیص داده تا این ظرفیت تکمیل شود. بر این اساس، تا سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ هزار تخت جدید و یک هزار واحد متأهلی به دانشجویان تحویل داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: وام مسکن برای متأهلها در نظر گرفته شده که در تهران بین ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان متغیر است. وام ازدواج به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و وام فرزندآوری ۱۵ میلیون تومان برای دانشجویان پیشبینی شده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: یکی از چالشهای جامعه پزشکی این است که دانشجویان پزشکی پس از هفت سال تحصیل باید دو سال طرح اجباری بگذرانند و پس از تخصص نیز در مناطق محروم خدمت کنند. این اجبار در مقایسه با رشتههای دیگر جای تأمل دارد.
