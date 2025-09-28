اخلاقی:صدقات ۴۶ میلیاردی نیکوکاران اصفهانی پاسخگوی نیاز مددجویان نیست

علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدقات پرداختی مردم نیکوکار اصفهان در ششماهه نخست سال اظهار کرد: مجموع صدقات جمعآوریشده در این مدت به ۴۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: هرچند این رقم در ظاهر چشمگیر است، اما با توجه به جمعیت بیش از ۲۵۰ هزار نفری تحت حمایت، سهم هر مددجو از این مبلغ بهطور متوسط تنها حدود ۳۰ هزار تومان در ماه است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: این آمار نشان میدهد که صدقات مردمی هرچند ارزشمند و اثرگذار هستند، اما بهتنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده خانوادههای محروم نیستند و توسعه مشارکتهای مردمی و طرحهای حمایتی ضرورت دارد.
اخلاقی همچنین با اشاره به استقبال خیران از بسترهای نوین پرداخت، بیان کرد: در همین مدت بیش از پنج هزار و ۳۵۷ خیر جدید به سامانه الکترونیکی «سما» پیوستهاند و از طریق بیش از ۳۶ هزار تراکنش، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردهاند.
وی با بیان اینکه هر مبلغ صدقه میتواند در تامین دارو، درمان، تحصیل و معیشت خانوادههای نیازمند گرهگشا باشد، تصریح کرد: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه کمیته امداد است و این نهاد موظف است با شفافیت و خدمترسانی دقیق از آن صیانت کند.
