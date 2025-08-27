  1. استانها
  2. قم
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

۹۰ پروژه آموزشی در قالب «نهضت توسعه عدالت» در قم در حال اجراست

۹۰ پروژه آموزشی در قالب «نهضت توسعه عدالت» در قم در حال اجراست

قم – مدیرکل نوسازی مدارس قم گفت: در قالب «نهضت توسعه عدالت آموزشی» ۹۰ پروژه شامل ۹۵۰ کلاس درس با زیربنای ۲۰۰ هزار متر مربع در این استان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شد، اظهار داشت: عدالت آموزشی یکی از تأکیدات جدی رئیس‌جمهور و دولت است و از سال ۱۴۰۳ با دستور دکتر پزشکیان، نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در کشور آغاز شد.

وی افزود: از زمان آغاز این طرح تاکنون بیش از ۴۰ جلسه تخصصی در استان قم برگزار شده و هم‌اکنون ۹۰ پروژه آموزشی در قالب ۹۵۰ کلاس درس و با زیربنای بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع در حال اجراست. به لطف حرکت‌های انجام شده در این نهضت، رتبه قم در شاخص سرانه آموزشی کشور بهبود یافته و این استان از جایگاه ۲۶ کشور به رتبه هفتم رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس قم با بیان اینکه قم همواره به دلیل مهاجرپذیری و رشد جمعیت با کمبود فضاهای آموزشی مواجه بوده است، گفت: هدف ما تکمیل بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام استان تا آغاز سال تحصیلی جدید است و دست‌کم ۳۰ پروژه در این مدت به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت خیرین در این حوزه اظهار کرد: جامعه خیرین مدرسه‌ساز استان قم که بیش از ۴۰۰ عضو دارد و از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده است، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد این نهضت داشته و همچنان بازوی اصلی اجرای پروژه‌ها محسوب می‌شود.

اجتهادی توجه ویژه به توسعه هنرستان‌ها را یکی از اولویت‌های نوسازی مدارس قم دانست و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم دانش‌آموزان هنرستانی باید افزایش یابد و به همین دلیل احداث و تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر احداث مدارس جدید در طرح نهضت ملی مسکن، پروژه‌های شاداب‌سازی و بهسازی مدارس، نوسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، و ایجاد درآمد پایدار برای مدارس از طریق فضاهای تجاری و انرژی خورشیدی نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس قم در پایان با قدردانی از مشارکت خیرین گفت: تأمین زمین برای احداث مدارس جدید و توجه به مولدسازی دارایی‌های آموزش و پرورش، از مهم‌ترین نیازهای استان برای ادامه این مسیر است.

کد خبر 6572155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها