به گزارش خبرگزاری مهر، علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در آئین آغاز به کار پروژههای جدید گروه ساختمانی کرمانی شامل «آرمانی ۱۷» و «آرمانی ۲۰»، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: مسکن همواره از محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در سیاستهای کلان کشور جایگاهی ویژه دارد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به اقشار آسیبپذیر در طرحهای مسکن افزود: ساخت و تأمین سرپناه مناسب نه تنها آرامش روانی و امنیت اجتماعی را به همراه دارد بلکه در بهبود معیشت خانوادهها و تقویت انسجام اجتماعی نیز نقشآفرین است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در ادامه از گروه ساختمانی کرمانی بهعنوان مجموعهای پیشرو در حوزه تعاونیها یاد کرد و گفت: این گروه با ویژگیهایی همچون سرعت عمل، دقت در اجرا و رعایت قیمت مناسب، الگویی موفق در عرصه ساختوساز محسوب میشود و اقدامات آن تنها به بخش مسکن محدود نبوده بلکه در سایر حوزههای اجتماعی نیز منشأ خیر و برکت برای استان بوده است.
آشتاب با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۱۰ پروژه عمرانی توسط این گروه ساختمانی اجرا شده است، تصریح کرد: صنعت مسکن از یک سو محرک رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به شمار میرود و از سوی دیگر به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه منجر میشود. وی تأکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم آماده هرگونه همکاری و حمایت برای تسریع در روند اجرای پروژههای تعاونی است.
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرحهای جدید گروه کرمانی، علاوه بر رضایت الهی، رضایت مردم استان قم و زائران کریمه اهلبیت (س) را نیز به دنبال داشته باشد و گامی دیگر در مسیر خدمترسانی به جامعه باشد.
در بخش دیگری از این مراسم، طاهر کرمانی مدیرعامل گروه ساختمانی کرمانی نیز با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: این مجموعه طی ۲۷ سال گذشته با تلاش شبانهروزی توانسته است بیش از ۱۰۰ پروژه موفق را به سرانجام برساند و موانع متعددی را در مسیر توسعه هموار کند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این مجموعه ایجاد اشتغال و آبادانی ایران است، افزود: ما تنها ساختمان نمیسازیم، بلکه آینده و خاطرات نسلهای بعدی را شکل میدهیم و بر همین اساس استوارتر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
نظر شما