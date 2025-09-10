قوانین مزاحم در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی باید حذف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر اظهار کرد: قوانین مزاحم و حتی مدیران مزاحمی که نمی‌گذارند خیرین و فعالان بخش خصوصی در جهت کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند و مانع ایجاد می‌کنند، باید به سرعت شناسایی و حذف شوند.

سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر نقش حیاتی خیرین و مردم در حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تاکید کرد.

وی بیان کرد: خیرین با هزینه‌های شخصی خود، در راستای تربیت و آموزش آینده‌سازان کشور گام برداشته‌اند تا این کودکان در آینده نقش‌آفرین باشند.

جهانگیر با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: اگر از کودکانی که به هر طریقی از داشتن خانواده محروم شده‌اند، حمایت نکنیم، آسیب‌هایشان افزایش یافته و مشکلاتی برای خود و جامعه در آینده خواهند آفرید.

سخنگو و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی را در کنار قوه قضائیه، حامیان اصلی کودکان بی سرپرست دانست و گفت: رسیدگی به همه اقشار آسیب‌پذیر بدون همراهی مردم و خیرین امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به هوش بالای کودکان ایرانی تاکید کرد: کمک مردم به هموطنان علاوه بر تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی، بار دولت را نیز کاهش می‌دهد، باید اجازه دهیم دست خیرین و فعالان بخش خصوصی در این حوزه‌ها برای خدمت‌رسانی به هموطنان باز باشد تا حتی یک فرزند بی‌سرپرست یا بدسرپرست تنها نماند.

جهانگیر با اشاره به افزایش حمایت‌ها از کودکان آسیب‌دیده در استان‌ها به واسطه تلاش خیرین افزود: نباید کودکان محروم از خانواده را از جامعه جدا کنیم، پنهان کردن عکس و اطلاعات آنها می‌تواند به انزوا و جداسازی منجر شود، باید تلاش کنیم این مرزبندی‌ها و دیوارکشی‌ها را از کودکان این مرز و بوم حذف کنیم.