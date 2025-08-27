کشف پرونده کلاهبرداری میلیاردی با رسید جعلی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود صفاری‌زاده اعلام کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر خرید طلا به مبلغ ۴۴۴ میلیون ریال و ارائه رسید جعلی بانکی، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان آمل قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات فنی، متهم که اهل و ساکن شهرستان بابل بود شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در این شهرستان دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس فتا شهرستان آمل منتقل شد.

سرهنگ صفاری‌زاده تصریح کرد: متهم در تحقیقات فنی و تخصصی و مواجهه با مستندات موجود به بزه انتسابی خود اعتراف کرد و عنوان داشت که با مراجعه به اماکن مختلف و پس از دریافت کالا یا خدمات، از طریق نرم‌افزار اقدام به ساخت رسید جعلی کرده و با ارائه آن به فروشندگان از محل متواری می‌شده است.

وی ادامه داد: در بازرسی از تلفن همراه متهم تعداد زیادی رسید جعلی و نرم‌افزارهای رسیدساز کشف شد که در میان آن‌ها شکایات و مدارک مربوط به بیش از ۱۲ شاکی دیگر نیز مشاهده گردید.

رئیس پلیس فتا مازندران با بیان اینکه کل مبلغ کلاهبرداری در این پرونده بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، به شهروندان هشدار داد که قبل از تحویل کالا یا ارائه خدمات، حتماً از طریق درگاه‌های بانکی یا تماس با بانک مربوطه نسبت به صحت تراکنش اطمینان حاصل کنند.