به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، با هشدار نسبت به افزایش تبلیغات کلاهبرداری تحت عنوان رزرو صندلی در دانشگاههای پزشکی، تأکید کرد: چنین ادعاهایی کاملاً غیرممکن و جعلی است.
وی گفت: هیچکس نمیتواند صندلی دانشگاهی را برای داوطلبان رزرو کند و ادعای نفوذ یا داشتن آشنا در سازمانهای مربوطه صرفاً کلاهبرداری است.
مختاررضایی از هموطنان خواست به هیچ عنوان به این تبلیغات گوش ندهند، پولی واریز نکنند و اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند، زیرا اینگونه اقدامات علاوه بر از دست دادن پول، مشکلات روانی و حتی مسائل قضائی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: ورود به چنین فرایندهای کلاهبرداری ممکن است موجب درگیر شدن در پروندههای قضائی و تخلفات سازمانی شود.
