آغاز اجرای «سفید» از ۵ شهریور در تماشاخانه هامون

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سفید» به نویسندگی امیر ابراهیم زاده و کارگردانی صادق برقعی از ۵ شهریور در تماشاخانه هامون روی صحنه می‌رود. در این نمایش بنفشه ریاضی، الهام شعبانی، ساناز آقایی،‌ بی‌تا عزیز، صادق برقعی و سعید زارعی به ایفای نقش می‌پردازند.

«سفید» هر شب ساعت ۲۰:۴۵ اجرا می‌شود.

عوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح: رها جهانشاهی، مشاورکارگردان: شیرین جروقی، طراح صحنه: سعید حسنلو، دستیارکارگردان، مدیرتولید و برنامه‌ریز: مسعود شامی، ساخت دکور و مدیرصحنه: مجید خوبان، دستیار صحنه: نرگس رضایی، طراح لباس: مهسا خسروسرشکی، دستیار لباس: ندا فرجی، طراح گرافیک و پوستر: محمد موحدنیا، طراح نور: حافظ وقارکاشانی، گروه کارگردانی: حانیه اصغری- امیرعلی مراد- امید وهاب‌آهاری، عکاس: کیارش مسیبی، روابط عمومی: آیدا اورنگ، ساخت تیزر و محتوا: امیرحسین منصوری- سید میثم میرزایی- دانیال سرابی.