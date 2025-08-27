  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

جزئیات برنامه‌های هشتم شهریور در پایتخت اعلام شد

جزئیات برنامه‌های هشتم شهریور در پایتخت اعلام شد

تهران رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری مراسم ویژه به مناسبت سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: هشتم شهریور یادآور شهادت مظلومانه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شهید به دست منافقین کوردل، این عمال جنایتکار آمریکا است.

وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر اسوه خدمت، اخلاص، مردمی زیستن و ولایت‌مداری بودند و در کنار آنکه دو معلم فرهیخته و تأثیرگذار در عرصه علم و تربیت به شمار می‌آمدند، مدیرانی لایق و شایسته برای نظام اسلامی و خادمانی واقعی برای ملت بودند.

محمودی ادامه داد: اگرچه دشمنان اسلام، ایران و انقلاب این دو عزیز را ناجوانمردانه از ما گرفتند، اما راه، روش و مکتب این شهیدان همچنان زنده است و باید برای همیشه در ذهن‌ها و دل‌ها باقی بماند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در تشریح برنامه‌های این ایام گفت: مراسم دعای ندبه روز جمعه ۷ شهریور ساعت ۷ صبح در جوار مزار مطهر این شهیدان در یادمان شهدای ۷۲ تن بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد و پس از قرائت دعای ندبه، مزار شهدا گلباران می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهیدان شهریورماه همچون سید اسدالله لاجوردی، حجت‌الاسلام والمسلمین اندرزگو، آیت‌الله مدنی، آیت‌الله قدوسی، سرتیپ دستجردی، شهید عراقی و فرزندش حسام، بیان کرد: این مراسم روز شنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در بنیاد رفاه واقع در میدان بهارستان، خیابان شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی، ابتدای خیابان مردم، با حضور خانواده معظم شهدا برگزار خواهد شد.

محمودی در ادامه افزود: با توجه به نامگذاری این ایام به عنوان هفته دولت، برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به حضور مسئولان و مدیران استان در مساجد و نمازهای جمعه جهت پاسخگویی به مردم، بهره‌برداری و افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی، تولید محتواهای مناسب برای فضای مجازی، حضور در گلزار شهدا، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای کارمند، برگزاری برنامه‌های قرآنی و ورزشی، فضاسازی تبلیغی در سطح شهرها، بازدید از خانه‌موزه شهید رجایی در میدان بهارستان و برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در شب هشتم شهریور بعد از نماز مغرب و عشا با اهدای ثواب تلاوت به ارواح مطهر شهیدان اشاره کرد.

