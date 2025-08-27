به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: هشتم شهریور یادآور شهادت مظلومانه رئیسجمهور و نخستوزیر شهید به دست منافقین کوردل، این عمال جنایتکار آمریکا است.
وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر اسوه خدمت، اخلاص، مردمی زیستن و ولایتمداری بودند و در کنار آنکه دو معلم فرهیخته و تأثیرگذار در عرصه علم و تربیت به شمار میآمدند، مدیرانی لایق و شایسته برای نظام اسلامی و خادمانی واقعی برای ملت بودند.
محمودی ادامه داد: اگرچه دشمنان اسلام، ایران و انقلاب این دو عزیز را ناجوانمردانه از ما گرفتند، اما راه، روش و مکتب این شهیدان همچنان زنده است و باید برای همیشه در ذهنها و دلها باقی بماند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در تشریح برنامههای این ایام گفت: مراسم دعای ندبه روز جمعه ۷ شهریور ساعت ۷ صبح در جوار مزار مطهر این شهیدان در یادمان شهدای ۷۲ تن بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد و پس از قرائت دعای ندبه، مزار شهدا گلباران میشود.
وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهیدان شهریورماه همچون سید اسدالله لاجوردی، حجتالاسلام والمسلمین اندرزگو، آیتالله مدنی، آیتالله قدوسی، سرتیپ دستجردی، شهید عراقی و فرزندش حسام، بیان کرد: این مراسم روز شنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در بنیاد رفاه واقع در میدان بهارستان، خیابان شهید آیتالله سید مصطفی خمینی، ابتدای خیابان مردم، با حضور خانواده معظم شهدا برگزار خواهد شد.
محمودی در ادامه افزود: با توجه به نامگذاری این ایام به عنوان هفته دولت، برنامههای متعددی پیشبینی شده که از جمله آن میتوان به حضور مسئولان و مدیران استان در مساجد و نمازهای جمعه جهت پاسخگویی به مردم، بهرهبرداری و افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی، تولید محتواهای مناسب برای فضای مجازی، حضور در گلزار شهدا، تجلیل از خانوادههای معظم شهدای کارمند، برگزاری برنامههای قرآنی و ورزشی، فضاسازی تبلیغی در سطح شهرها، بازدید از خانهموزه شهید رجایی در میدان بهارستان و برگزاری کرسیهای تلاوت قرآن کریم در شب هشتم شهریور بعد از نماز مغرب و عشا با اهدای ثواب تلاوت به ارواح مطهر شهیدان اشاره کرد.
نظر شما