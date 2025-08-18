به گزار، خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی، صبح دوشنبه، در جلسه ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت هفته دولت ورامین در سالن جلسات فرمانداری با اشاره به در پیش بودن ایام پایانی ماه صفر اظهار کرد: در روز رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، زیارت پیامبر اکرم (ص) از بعید در نمازهای جمعه و مساجد قرائت خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: ورامین باب الرضا و معبر زائران امام هشتم است و آئین پیاده روی جاماندگان ارض طوس از ورامین به سمت امامزاده جعفر (ع) پیشوا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: علیرغم برخی نقدهایی که ممکن است وارد باشد، وظیفه ما حمایت از دولت است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز ما را تشویق به حمایت از دولت کرده اند و ما باید بازوی دولت در پیشبرد امور باشیم.

محمودی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اضافه کرد: دولت شهید رجایی و باهنر حدود یک ماه بود اما بخاطر شخصیت و ویژگی‌های این دو شهید، این دولت ماندگار شد.

وی گفت: مراسم محوری بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت هفته دولت روز پنجشنبه ششم شهریور ساعت ۷ صبح در حرم شهدای گمنام برگزار شد.

محمودی متذکر شد: برگزاری مراسم در بخش مرکزی و جوادآباد، گلباران مزار شهدا، آئین گرامیداشت ۸ شهریور در محلات، تبلیغات محیطی در سطح شهر و مقابل ادارات، یادواره شهدای کارمند، دیدار و تجلیل از خانواده ۵۹ شهید کارمند، برگزاری مسابقات ورزشی و قرآنی ویژه کارکنان ادارات ازجمله برنامه‌های محوری است.