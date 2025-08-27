به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهل و چهارمین سالگرد شهدای هشتم شهریور ۱۳۶۰ به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان محمدعلی رجایی و حجت الاسلام محمدجواد باهنر رئیس جمهور و نخستوزیر شهید کشورمان و همچنین شهدای ترور از جمله آیتالله علی قدوسی، آیتالله سید اسدالله مدنی، حجتالاسلام سید علی اندرزگو و حاج مهدی عراقی و فرزندش مراسم یادبودی در قطعه ۲۴ بهشت زهرا و همچنین بنیاد فرهنگی رفاه در دو تاریخ ۷ و ۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار میشود.
در مراسم گرامیداشت یاد این شهدا در قطعه ۲۴ بهشت زهرا جمعی از مسؤولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دوستداران و خانوادههای شهدای دولت و ترور حضور خواهند داشت که همزمان با قرائت دعای ندبه، قبور مطهر این شهیدان عطرافشانی میشود و با اهدای تاج گل یاد آنان گرامی داشته میشود.
در مراسم بنیاد فرهنگی رفاه نیز جمعی از مقامات کشوری و خانوادههای شهدای دولت و ترور حضور مییابند.
مقام معظم رهبری در هشتمین مراسم بزرگداشت این شهدا که در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۶۸ برگزار شد، در جمع رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت آیتالله هاشمی رفسنجانی در تمجدید شهدای دولت و ترور چنین گفتند: «لازم است که در چنین روزی و چنین مناسبتی یاد شهدای عزیز این روزها را گرامی بداریم. شهید عزیزمان مرحوم آقای رجایی و شهید عزیزمان مرحوم آقای باهنر که حقیقتاً دو نمونهی برجسته از یاران انقلاب و یاران امام بودند همچنین از مرحوم شهید عراقی که جزو فداییان امام بودند و شهادت ایشان هم همین روزهاست یاد کنیم. خداوند انشاءالله این عزیزان انقلاب را با اولیای خودش محشور کند و به ما هم توفیق بدهد که در راه شهدای گرانقدرمان که راه خدا و راه قرآن و راه امام است، با همهی وجود حرکت کنیم.
بنده همینطور وظیفهی خودم میدانم که بهمناسبت تشکیل کابینهی جدید، از اعضای کابینهی قبلی -مخصوصاً برادر خوب و عزیزمان آقای مهندس موسوی- که حقیقتاً هشت سال در سختترین دورانها با همهی وجود تلاش کردند تشکر کنم.
بنده شاهد بودم و اداء این شهادت را لازم میشمارم که آن برادران در چه شرایط دشواری، چه خون دلهایی، چه دغدغههایی، چه تلاشهای پُرحجمی داشتند و به حمدالله نتایج خودش را هم داشت. آن برادران تلاش خودشان را کردند و زحمت خودشان را کشیدند؛ بعضی به حمدالله در این کابینه هم تشریف دارند و امیدواریم به همان تلاش ادامه بدهند؛ بعضی هم که در این کابینه نیستند، در مجموعهی عناصر خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی هستند و انشاءالله خواهند بود.»
نظر شما