به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی با عنوان «سبک زندگی فعال در دوران بارداری»، توسط روابط عمومی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا، برگزار می‌شود.

این برنامه، با هدف ارتقا سلامت مادر و جنین و ترویج بارداری سالم، فرصتی بی‌بدیل برای متخصصان و بانوان باردار جهت آگاهی از جدیدترین یافته‌های علمی و عملی در این حوزه فراهم می‌آورد.

زمان برگزاری این کارگاه، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، از ساعت ۸ الی ۱۳ تعیین شده است.

این برنامه به صورت حضوری برگزار خواهد شد و شامل امتیاز بازآموزی برای شرکت‌کنندگان واجد شرایط است که نشان دهنده ارزش علمی و کاربردی بالای محتوای آن است.

رویکردی نوین به سلامت نسل آینده

دوران بارداری، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل زندگی یک بانو است که تأثیرات عمیقی بر سلامت مادر و آینده کودک دارد. تحقیقات علمی به وضوح نشان داده‌اند که رعایت یک سبک زندگی فعال و هدفمند در این دوران، نه تنها به بهبود سلامت جسمی و روحی مادر کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نتایج بارداری را نیز به شکل چشمگیری ارتقا بخشد.

این کارگاه، با پرداختن به ابعاد مختلف فعالیت بدنی در دوران بارداری، به دنبال توانمندسازی شرکت‌کنندگان برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و علمی در جهت داشتن بارداری سالم و پویا است.

پژوهشگاه ابن سینا؛ پیشرو در آموزش و کارآفرینی سلامت

آموزش زیربنای توسعه و کارآفرینی، شعار و رسالت دیرینه‌ای است که پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا، همواره به آن پایبند بوده است. این پژوهشگاه که از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در حوزه‌های پیشرفته زیست‌پزشکی آغاز نموده و با تأسیس مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا در سال ۱۳۸۲، به یکی از مراکز مرجع و پیشرو در ارائه خدمات درمانی نوین تبدیل شده است.

برگزاری چنین کارگاه‌های تخصصی، نشان‌دهنده تعهد عمیق پژوهشگاه به ارتقا سطح سلامت جامعه، از طریق آموزش‌های مبتنی بر شواهد علمی و توانمندسازی افراد برای نقش‌آفرینی مؤثر در این مسیر است.

محورهای تخصصی کارگاه

این کارگاه، با مشارکت اساتید برجسته، به بررسی جامع محورهای کلیدی مرتبط با فعالیت بدنی در دوران بارداری می‌پردازد.

مقدمه‌ای بر ورزش در بارداری: آشنایی با مبانی و اصول کلی فعالیت بدنی در این دوران خاص.

تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری و تأثیر آن بر فعالیت بدنی: درک عمیق از واکنش‌های بدن به ورزش و نحوه سازگاری آن.

دسته‌بندی زنان باردار از نظر سطح فعالیت بدنی: تشخیص نیازهای فردی و طراحی برنامه‌های متناسب.

انواع فعالیت بدنی: معرفی و تشریح تمرینات مناسب و ایمن برای مادران باردار.

این کارگاه برای تمامی متخصصان حوزه سلامت نظیر پزشکان، ماماها، فیزیوتراپ‌ها، متخصصین تربیت بدنی و تغذیه که با بانوان باردار سر و کار دارند، و همچنین برای تمامی بانوان باردار که علاقمند به داشتن یک بارداری سالم و فعال هستند، فرصتی استثنایی محسوب می‌شود. هدف نهایی، توانمندسازی هر چه بیشتر افراد برای تضمین سلامت مادر و جنین در این دوران حساس است.