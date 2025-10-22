کشف و ضبط محموله مشروبات الکلی در مبادی خروجی قشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک قشم، در پی اجرای عملیات کنترل و بازرسی توسط همکاران مستقر در یکی از مبادی خروجی جزیره، شب گذشته تعداد ۳۵۸ قوطی مشروبات الکلی از نوع آبجو کشف و ضبط شد.
بر اساس این گزارش، این اقلام بهصورت کاملاً ماهرانه در ساک دستی، چمدان، کولهپشتی، کیف، داشبورد خودرو، کارتن مواد غذایی و صندوق عقب خودرو جاسازی شده بود که با هوشیاری پرسنل گمرک کشف و توقیف گردید.
محصولات مکشوفه پس از تنظیم صورتجلسه قانونی، جهت طی مراحل قانونی به یگان دریابانی تحویل داده شد.
مدیرکل گمرک قشم با تأکید بر عزم جدی این ادارهکل در مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه، از تلاشهای شبانهروزی همکاران گمرک قدردانی کرده و اظهار داشت: گمرک قشم با تقویت اقدامات کنترلی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، با هرگونه تخلف گمرکی و فعالیتهای غیرمجاز به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.
