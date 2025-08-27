به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور گفت: با اجرای طرح همنوا، ظرفیتهای مراکز آموزش فنیوحرفهای و هنرستانهای آموزشوپرورش در اردبیل به صورت مشترک، با هدف توسعه مهارتآموزی بین جوانان و نوجوانان، مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
غلامحسین محمدی، با بیان اینکه این طرح به صورت مشارکتی در سطح کشور انجام میشود افزود: در حال حاضر در ۱۵ استان کشور این طرح شروع شده و در استان اردبیل نیز با ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
وی افزود: در قالب این طرح نیازهای مهارتی صنایع را آمایش میکنیم و ممکن است در این راستا دوره آموزشی برگزار شود که رشته، مربی و حتی تجهیزات آن توسط خود صنایع تأمین شود.
وی گفت: استان اردبیل ظرفیت خوبی در بخشهای کشاورزی و صنعت و نیروی انسانی جوان و مستعد دارد و امیدواریم با توسعه زیرساختهای آموزشهای مهارتی بتوانیم به توانمندسازی اقشار مختلف به ویژه افراد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال کمک کنیم.
در این مراسم رضا کریمی معاون سیاسی استاندار اردبیل با تاکید بر توسعه مهارت آموزی استاندارد گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی و بازوی توانمند برای توسعه اقتصاد است.
