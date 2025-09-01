به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی در شورای اجتماعی استان، گفتمان دولت مبنی بر دولت کنار مردم و وفاق ملی را یادآور شد و اظهار کرد: دولت در کنار مردم میتواند از همه بحرانها عبور کند و لازم است با تقویت همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی ارتقا یابد.
وی با اشاره به برنامههای بانشاط پیشبینیشده، خواستار برگزاری این برنامهها در فضاهای مناسب برای استفاده عموم مردم شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل نیز در این نشست با تشریح مصوبات پیشین و موضوعات اجراشده، قرار گرفتن در آستانه بازگشایی مدارس را یادآور شد و گفت: تدابیر لازم برای شاداب سازی محیط آموزشی و آغاز مهر بانشاط و ایمن در دستور کار است.
ماریا موسوی بیان کرد: همچنین با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاهها، توجه و رسیدگی به وضعیت بوفهها، خوابگاهها و ایمن سازی ساختمانها ضروری است.
