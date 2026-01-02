محمدی: فقدان مهارت از دلایل اصلی بیکاری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی ظهر امروز جمعه در جلسه مشترک با کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اهواز اظهار کرد: با وجود فرصت‌های شغلی موجود، بخش قابل توجهی از مشکل به فقدان مهارت و بخشی دیگر به مسائل حقوق و دستمزد بازمی‌گردد اما تأکید اصلی بر آموزش‌های مهارتی است.

وی با اشاره به سهم آموزش مهارتی در بودجه کشور افزود: در حال حاضر درصد قابل توجهی از بودجه آموزش کشور صرف آموزش‌های دانشگاهی می‌شود در حالی که هدف‌گذاری ما این است که سهم آموزش‌های مهارتی افزایش یابد و توازن مناسبی میان آموزش دانشگاهی و مهارتی ایجاد شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان اینکه انسجام در اکوسیستم مهارت‌آموزی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند، گفت: اگر این مجموعه‌ها به‌صورت یکپارچه عمل کنند، دست‌کم ۵۰ درصد از مشکلات موجود در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال برطرف خواهد شد.

محمدی همچنین به چالش کمبود مربی در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ مربی آموزش فنی‌وحرفه‌ای در کشور کمبود داریم که این موضوع باعث اختلال در روند آموزش شده است. منابع مالی لازم برای رتبه‌بندی مربیان تأمین شده اما فرآیندهای اداری آن هنوز به سرانجام نرسیده است.

وی با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش مهارتی بیان کرد: اخیراً سفیر کره‌جنوبی ۵۰۰ هزار دلار تجهیزات آموزشی به استان کردستان اختصاص داده و به‌زودی نیز ژاپن از طریق جایکا کمک‌های تجهیزاتی ارائه خواهد کرد. همچنین حدود ۳۰۰ نفر بورسیه کامل آموزشی پیش‌بینی شده که بخشی از آن‌ها به کشورهای سنگاپور و مالزی اعزام شده‌اند و تعدادی از این افراد از استان خوزستان هستند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان تأکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی، کلید حل بخش مهمی از مشکلات بیکاری و اشتغال در کشور است و این موضوع نیازمند حمایت جدی مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.