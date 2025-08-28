با حضور سخنگوی دولت؛عملیات احداث ۱۵ مدرسه در استان اردبیل آغاز شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دولت بعد از ظهر روز پنجشنبه در مراسم شروع احداث ۱۵ مدرسه گفت: مدرسه، مکانی برای ساختن انسان و جامعه توسعه یافته است و انسان توسعه یافته، طوری تربیت می‌شود که چیزی بیش از منفعت خویش را دنبال می‌کند.

فاطمه مهاجرانی افزود: مدرسه، محل تربیت انسان‌هایی است که خود را فدای جامعه می‌کنند و شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس بهترین گواه تربیت یافتگان مدارس هستند که جان خود را برای دین، مردم و میهن فدا کردند.

وی ادامه داد: تلاش‌ها برای تربیت کودکان و فرزندان صالح و داشتن کشور و آینده‌ای درخشان‌تر متمرکز شده است و باید مراقبت کرد تا منافع جمعی فدای منفعت‌های فردی نشود.

وی گفت: مدرسه، محل تحول و کانون تربیتی و فرهنگی برای جامعه است و باید سعی کنیم فرزندان صالح تربیت کنیم و دست در دست هم بدهیم و میهن خویش را آباد سازیم.

استاندار اردبیل هم در این مراسم گفت: سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس تا پایان برنامه هفتم توسعه در استان اردبیل احداث می شودودرحال حاضر تأمین زمین برای احداث این کلاس‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در استان اردبیل از میانگین کشوری پایین‌تر است گفت: برای رسیدن به میانگین کشوری در سرانه فضای آموزشی یعنی ۵.۲ دهم متر مربع، به یک هزار و ۱۴۰ کلاس درس نیاز داریم.

وی افزود: تا پایان امسال ۷۴۰ کلاس درس در سطح استان اردبیل به بهره برداری خواهد رسید و تا آغاز سال تحصیلی سال آینده نیز بقیه یک هزار و ۴۰ کلاس درس تکمیل و به نظام آموزشی استان تحویل خواهد شد.