به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در محل این سازمان برگزار شد. غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای در ابتدای این نشست، گفت: در عصر حاضر با توجه به تغییرات فناوری از هر ۱۰ نفر کارگر، ۶ نفر باید مهارت پیدا کنند که بتوانند مانا در حرفه خود باشند.
وی افزود: بیش از ۴۰ درصد نیروی کار با توجه به تغییرات نیاز است مهارتهای جدید برای افراد جایگزین شود.
محمدی ادامه داد: امروز مسئله مهارت نزد سیاستگذاران و افکار عمومی بیشتر مورد بحث است. اگر بخواهیم مهارت و مهارت آموزی موجب تغییر و بهرهوری و توانمندسازی جوانان شود نیاز است همه نسبت به آن حساسیت داشته باشند.
وی عنوان کرد: سیاستگذاران باید بدانند سرمایهگذاری روی آموزش سرمایهگذاری برای جامعه است.
وی به پدر و مادرها توصیه کرد: والدین از آموزش مازاد فرزندان جلوگیری کنند و به سوی آموزش مهارتها حرکت کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور سازمان در حال اجرا برنامه تحول آموزشی است، گفت: این طرح با نام «ایران ماهر» بوده که در ۵۸ اقدام تدوین شده است. این اقدامات در حوزه زیرساختی و مشارکت ذینفعان در ارتباطات فناوری و… دیده شده است.
وی ادامه داد: در سال نخست ۷ کلان پروژه اجرا خواهد شد. در این طرح برای هر استان مشخص است چه اقداماتی در دستور کار بوده و در هر شهر چه برنامههایی اجرا میشود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای با اشاره به پروژه کارافن تصریح کرد: در این طرح هدف این است که افراد آموزش دیده بتوانند از امکان اتصال به بازار بهرهمند شوند.
محمدی یادآور شد: همچنین در حوزه فعالیتهای مرتبط با سنجش صلاحیتها اتفاقهای خوبی در حال انجام است.
وی در برنامههای دیگر طرح به سوی ایران ماهر به ۶۰ پروژه توسعه زیرساختهای آموزشی در ۶۰ مرکز دولتی اشاره کرد و گفت: این طرح با اعتبار بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.
محمدی عنوان کرد: در کل کشور شرکتهای دولتی تا ۳ درصد درآمد خود را برای مسئولیت اجتماعی باید در نظر بگیرند که یکی از بندهای آن موضوع توسعه آموزش فنی و حرفهای است. همچنین تخصیص ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مالیاتی برای توسعه زیرساختهای آموزشی کشور از دیگر منابع در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفهای است که برای تجهیز کارگاهها در خصوص حوزههای کشاورزی و… بهرهگیری خواهد کرد.
وی پیشبینی کرد با اعتبار قرار است ۳۱ مرکز پیشرفته ایجاد شود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به افتتاح نخستین کارگاه انرژیهای تجدیدپذیر با مشارکت وزارت نیرو و ساتبا اشاره کرد و گفت: بنا داریم تعداد این کارگاهها به ۵۰ کارگاه در حوزه انرژی راهاندازی برسد.
وی ادامه داد: ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که اولین این کارگاهها در یکی از مراکز تهران افتتاح میشود.
این مسئول دولتی در ادامه سخنان خود به طرح همنوا پرداخت و گفت: ایجاد زیرساخت آموزش مشترک برای دانش آموزان هنرستان فنی و حرفهای و کار و دانش برنامه دیگر است که از مهر ماه امسال ۲۰۰ مرکز مبادرت به پذیرش دانشآموزان خواهد کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان به مسابقات ملی مهارت اشاره کرد و گفت: امسال این مسابقه مهر ماه در اصفهان برگزار میشود. تا کنون ۱۰ هزار نفر از فرزندان کشور شرکت کردهاند که در بیش از ۴۰ رشته به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
