تفاهم‌نامه طرح «همنوا» در بوشهر امضا شد

بوشهر- آئین آغاز اجرای تفاهم‌نامه طرح «همنوا» (هنرستان، مرکز، نوآوری) با حضور مدیران کل آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای استان در تالار دکتر سید جعفر حمیدی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر صبح شنبه در این آئین با اشاره به اهداف این طرح گفت: با اجرای طرح همنوا، زمینه استفاده بهینه از تجهیزات، منابع انسانی و تقویت مهارت‌های شغلی دانش‌آموزان و کارآموزان برای ورود سریع‌تر به بازار کار فراهم می‌شود.

غلامرضا دانش‌فر افزود: این طرح ارتباط بین مدرسه و محیط کار را تقویت می‌کند و هدف آن رسیدن به سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در دوره دوم متوسطه است.

وی گفت: اگر بخواهیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه برداریم، باید آموزش‌های مهارتی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مورد توجه جدی قرار دهیم.

