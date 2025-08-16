به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزشوپرورش استان بوشهر صبح شنبه در این آئین با اشاره به اهداف این طرح گفت: با اجرای طرح همنوا، زمینه استفاده بهینه از تجهیزات، منابع انسانی و تقویت مهارتهای شغلی دانشآموزان و کارآموزان برای ورود سریعتر به بازار کار فراهم میشود.
غلامرضا دانشفر افزود: این طرح ارتباط بین مدرسه و محیط کار را تقویت میکند و هدف آن رسیدن به سهم ۵۰ درصدی آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش در دوره دوم متوسطه است.
وی گفت: اگر بخواهیم گامهای مؤثری در مسیر توسعه برداریم، باید آموزشهای مهارتی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مورد توجه جدی قرار دهیم.
