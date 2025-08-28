به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای حمایت از توسعه بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر کتاب، آموزش نویسندگان، مشاوره به ناشران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازی‌سازی و همچنین تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه بازی، تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» به امضا رساندند.

این تفاهم‌نامه با حضور محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به امضا رسید.

بندهای اصلی این تفاهم‌نامه شامل شناسایی کتب اثرگذار در سبک‌های تاریخی، مذهبی و ادبی برای استفاده در طراحی بازی‌های رایانه‌ای، برنامه‌ریزی برای طراحی بازی‌های خلاقانه با هدف توسعه، ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی، بهره‌گیری از بازی‌های تعاملی برای کودکان و نوجوانان، با هدف تقویت روحیه ملی‌گرایی، شجاعت، حق‌طلبی و دیگر ارزش‌های ایرانی-اسلامی همچنین ارتقای مهارت‌های شناختی، خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی، مشاوره به نویسندگان و ناشران برای سناریونویسی کتاب‌هایی با قابلیت تبدیل به بازی‌های رایانه‌ای، با تمرکز بر ساختارهای داستانی چندمسیره، شناسایی شخصیت‌های بومی و ملی با تکیه بر ظرفیت‌های ملی، محلی، اسطوره‌ای و مذهبی، برای استفاده در بازی‌های رایانه‌ای است.

همچنین توسعه بازی‌هایی مبتنی بر ادبیات فارسی در زمینه‌های شعر، داستان، حماسه، سیاست‌گذاری برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی با بهره‌گیری از ظرفیت بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن)، اختصاص بخشی از نمایشگاه‌های کتاب به بازی‌های واقعیت مجازی، ترویج تمدن ایرانی-اسلامی از طریق بازی‌های رایانه‌ای، به‌ویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان، توسعه فرهنگ پهلوانی و قهرمان‌سازی در قالب بازی‌های رایانه‌ای با تمرکز بر مخاطبان کودک و نوجوان، استفاده از ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و استانیِ معاونت امور فرهنگی، راه‌اندازی هیئت اندیشه‌ورز بازارپردازی کتاب و بازی‌های رایانه‌ای برای ارائه راهکارهای افزایش هم‌افزایی میان این دو صنعت، برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوعاتی چون نقد و بررسی کتاب‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای و سایر حوزه‌های مرتبط از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.



این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی میان صنعت بازی‌سازی و حوزه نشر و کتاب تلاشی است برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، بومی و ادبی کشور در قالب رسانه‌ای نوین، جذاب و تأثیرگذار. اجرای این برنامه می‌تواند زمینه‌ساز خلق آثار تعاملی خلاقانه‌ای در حوزه تقویت هویت ملی، افزایش مهارت‌های اجتماعی و گسترش فرهنگ ایرانی-اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های کتاب و بازی‌های ویدئویی در میان فعالان این دو رسانه شود.